Ja no cal viatjar a països com els Estats Units perquè el compte d'un restaurant reculli un percentatge de propina que se suggereix al client. A Espanya hi ha restaurants que demanen entre un 5 i un 10% del cost del menjar.

La pràctica, inusual fins ara a la restauració espanyola, s'ha detectat, de moment, en locals de Madrid i de Barcelona durant els últims mesos i, mentre el gremi d'hostalers recorda que no és obligatori deixar-la, els consumidors creuen que aquesta propina "substitueix, d'alguna manera, els salaris decents".

Els tiquets reflecteixen l'import total sense propina, l'import amb el percentatge proposat (5, 8 o 10%) i, fins i tot, l'opció d'una propina lliure, segons ha comprovat EFE. Alguns demanen que tots aquests diners vagin destinats als cambrers i cuiners.

Hi ha llocs on associen "emoticones" de cara a la propina deixada, de manera que no deixar res s'associa amb una cara trista, un 5% amb un rostre somrient i un 10% amb un rostre molt alegre.

Precisament, el secretari general de Facua-Consumidors en Acció, Rubén Sánchez, creu que es tracta d'una tècnica que intenta "crear un sentiment de culpa" al client que decideixi no deixar res.

Sánchez reitera que "no és un acte il·legal perquè no ho imposen" però creu que demanar aquests diners és "intentar aprofitar-se" del client perquè, "d'alguna manera, es converteixi en el que paga el plus d'un salari massa reduït".

Salari decent

Des del seu punt de vista, la propina "no pot ser el substitut d'un salari decent". Des d'Hostaleria d'Espanya han indicat que es tracta d'una opció "suggerida" i que, a més a més, "s'estan començant a fer algunes apps associades al datàfon i a aquesta nova proposta".

Les mateixes fonts reiteren que, "en cap moment, és obligatori" deixar propina: "Continua sent una cosa voluntària perquè a Espanya no forma part del sou sinó que és un costum adquirit en què el client mostra la seva satisfacció".

Alguns clients d'aquests restaurants, com és el cas de Miguel Ángel Lozano, mostren la seva sorpresa perquè no és un costum en la cultura espanyola. El "primer" que va pensar Lozano és que es tractava d'"una broma" però després "no donava crèdit" quan ho va veure al compte en què "a més et donaven a triar entre tres opcions", assegura a EFE.

En aquest cas, va decidir, juntament amb els seus amics a "no donar res, ja que ens vam sentir violentats". A les xarxes socials també es recullen testimonis de clients que han quedat sorpresos i no dubten a exposar la seva opinió sobre això.

Alguns descriuen el "paperot" que han de fer els cambrers per explicar-ho als comensals. Per la seva banda, alguns dels grups de restauració que ja l'apliquen han preferit no pronunciar-se en ser preguntats per EFE.

Les polèmiques per les propines no queden aquí perquè recentment la Comunitat de Madrid en va fer esclatar una després de llançar una campanya en què animava a deixar-ne alguna per permetre als professionals del sector "complir" els seus "petits somnis i il·lusions".

Més recentment, es va viralitzar a les xarxes socials un missatge d'una cambrera nord-americana en què demanava prohibir viatjar als europeus "fins que sàpiguen com comportar-se" perquè un grup d'espanyols havia deixat una propina de 70 dòlars per un compte de 700 dòlars.