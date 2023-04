La Roca Village acull enguany una nova edició de The Creative Spot x Barcelona Fashion Forward, el projecte de l'Ajuntament de Barcelona, Barcelona Activa i Disseny Hub Barcelona, que promou dissenyadors i marques de moda emergents que treballen amb criteri d'innovació i sostenibilitat.

Des del 31 de març i fins a finals de maig, La Roca Village disposa d'aquest espai on les marques Owl, KM by Lange, Zhannaona, G-LEM i Muro Collective venen les seves col·leccions Primavera-Estiu 2023, formant part de l'exclusiva selecció de reconegudes botigues de marca de luxe i estil de vida del Village.

La 'pop up' boutique de The Creative Spot de La Roca Village és només una mostra del compromís de The Bicester Collection amb el talent del futur. A través d'aquesta iniciativa, que va néixer fa 14 anys, talents emergents de tot el món han format part de programes de mentoria, esdeveniments i boutiques temporals. En aquesta ocasió, el llançament de The Creative Spot x Barcelona Fashion Forward, La Roca Village, que aquest any compleix 25 anys, es converteix en una incubadora de creativitat, donant suport als dissenyadors emergents en el seu desenvolupament professional.

El projecte tindrà com a ambaixadora, la guardonada actriu Carla Quílez. La protagonista de La maternal s'ha consolidat com un nou talent del món de la interpretació, el que l'ha convertit en un referent per a les noves generacions, i amb la seva implicació en aquest projecte de moda, contribuirà a visibilitzar les col·leccions dels dissenyadors emergents.

Barcelona Fashion Forward és un projecte que neix de la iniciativa pública amb suport d'empreses privades, com La Roca Village, que juga un rol molt actiu. En les seves tres edicions, Barcelona Fashion Forward ja ha assessorat i format fins a 24 marques i professionals. Les últimes firmes seleccionades, que ara tanquen el programa a la concept boutique de La Roca Village, han rebut acompanyament i formació durant un any per millorar la seva professionalització per part d'experts del sector de la moda amb la sòlida trajectòria en l'àmbit de la gestió empresarial i l'emprenedoria.