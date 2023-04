Empresaris gironins reclamen més de 3 milions d’euros al CEO de l’Espanyol

Mao Ye Wu, flamant director general de l’Espanyol des de fa un any, afronta aquest dimarts un judici per competència deslleial en el qual li reclamen 3,18 milions d’euros. La demanda la interposa Megawatt Projects SL, una empresa Palafrugell, de la qual Mao Ye va ser soci i que es dedicava a vendre instal·lacions elèctriques per a clients com Endesa i altres filials del grup Enel. Megawatt Projects era agent exclusiu per a Espanya dels productes d’una societat xinesa (Pinggao Group) que li reportava impotants beneficis en comissions.

Megawatt Projects estava participada per dos empresaris gironins, els germans Diego i José María Palacios, que controlaven el 50% del capital, i per dos xinesos, Mao Ye i You Zhou que es repartien a parts iguals el 50% restant.

Segons els demandants, els socis xinesos van aprofitar la situació de bloqueig en l’accionariat per forçar la dissolució de Megawatt Projects i, actuant de forma deslleial, «quedar-se amb tot el pastís».

L’advocat dels demandants, Joan Pérez, explica que entre les proves aportades a la causa hi ha una gravació feta per Marta Lagarda, antiga assessora de Megawatt, on directius de Pinggao Group admetrien que Mao Ye i You Zhou es volien quedar amb la totalitat del negoci. «És totalment fals. És més, aquesta assessora va dir que no recordava gairebé res perquè tenia memòria de peix», replicava l’advocada de Mao Ye, Maria Teresa Velasco, preguntada al respecte per Diari de Girona.

Dijous passat, Lagarda va declarar al jutjat sobre el contingut d’aquesta gravació. També estaven citats per via telemàtica com a testimonis directius de Pinggao, però no es van arribar a connectar.

Un negoci milionari

La relació entre els germans Palacios i Mao Ye es va iniciar l’any 2017. Megawatt estava buscant un proveïdor xinès d’equips d’alta tensió per a la seva cartera de clients. Mao Ye i You Zhu, aquest segon amb experiència en transaccions internacionals, van posar en contacte diversos fabricants asiàtics amb els germans Palacios. Fruit d’aquests contactes es va tancar un acord de col·laboració amb Pingao Group, una multinacional xinesa del sector. El pacte preveia que Megawatt seria agent exclussiu dels productes de Pinggao a Espanya a canvi d’una comissió del 5%, tot i que amb posterioritat es va augmentar fins al 10%.

Entre 2018 i 2020, el subministres de productes de Pinggao a clients del grup Enel va generar unes comissions de cinc milions d’euros per a l’empresa gironina

Fruit d’aquest conveni i davant la contribució feta, Megawatt Projects va incoporar al seu accionariat Mao Ye i You Zhu, de manera que els nous socis xinesos ostentaven el 50% del capital de la companyia.

El negoci va prosperar de forma molt positiva. Segons consta a la demanda, només entre 2018 i 2020, el subministres de productes de Pinggao a clients del grup Enel va generar unes comissions de cinc milions d’euros per a l’empresa gironina. La dinàmica era tan positiva que, segons els demandants, «es va reforçar la confiança del Grup Enel en Megawat, produint-se un increment en les comandes de subministraments d’equips en aproximadament 26 milions d’euros per al període 2021-2023».

Què va passar per què un negoci milionari que, a priori, beneficiava tots els socis se n’anés en orris? Els germans Palacios estan convençuts que Mao Ye i You Zhou van maniobrar per trencar la relació que unia Megawatt amb Pinggao amb l’objectiu de quedar-se amb el 100% d’aquestes atractives comissions. Per això, mantenen que van forçar la dissolució de la companyia al·legant una «fictícia situació de bloqueig» en la presa de decisions.

El seu advocat apunta, a més, que van ser Mao Ye i You Zhou qui va comunicar a Pinggao que hi havia una demanda de dissolució de Megawatt, fet que va provocar la resolució del conveni entre la multinacional xinesa i l’empresa gironina mesos abans que aquesta cessés l’activitat i provocant una pèrdua d’ingressos. A més, sospiten que a través de testaferros poden haver creat una nova societat per establir una nova relació amb Pinggao.

En l’escrit de contestació de la demanda, l’advocada de Mao Ye assegura que el seu client no va actuar amb mala fe. Segons la seva versió, comunicar de forma anticipada la demanda de dissolució de la companyia al seu proveïdor «era una obligació (...) tenint en compte les relacions mercantils entre nacionals xinesos».

Així mateix, la lletrada culpa els germans Palacios del conflicte intern entre els socis. Recorda que la situació va canviar a principis de 2020, quan Diego Palacios va quedar com a únic administrador de Megawatt. Asseguren que van passar d’una presa de decisions consensuada i amb accés transparent a la documentació de l’empresa, a una altra en la qual es va apartar Mao Ye i You Zhou, negant-los l'accés als moviments de la companyia. Això, els va portar a reclamar un pacte entre socis per reconduir la situació i posar fi la situació de desconfiança que s’estava generant. Segons els demandats, com que no va ser possible aquest pacte, no van tenir altra opció que instar a la dissolució de la companyia.

El liquidador de Megawatt Projects va intentar sense èxit reclamar els deutes pendents de Pinggao amb la companyia gironina i una participada seva, que sumen 663.407 euros. Els demandants responsabilitzen Mao Ye i You Zhou de l’actitud de la multinacional, per això els reclamen aquesta quantitat de manera solidària, i a més una important indemnització per danys i perjudicis. En total, 3,18 milions d’euros, encara que no descarten reclamar amb posterioritat una altra indemnització per dany emergent.