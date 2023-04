El govern espanyol, mitjançant el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, ha ingressat aquest dilluns 2.427.925 euros als comptes corrents de 1.916 agricultors gironins, que es beneficien de les ajudes d'Estat per compensar la pujada del preu dels fertilitzants, segons detalla l'executiu espanyol a través d'un comunicat.

Aquests ajuts compten amb una dotació total de 280.836.010 euros per als agricultors beneficiaris de totes les comunitats autònomes. A Catalunya fins a 20.430 agricultors es beneficien d'aquest ajut, amb un valor total de 18,3 milions d'euros.

Els agricultors que han rebut el pagament són aquells que figuraven a la resolució provisional que es va publicar el 15 de febrer, que no van presentar al·legacions que requereixin una anàlisi detallada i que es troben al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

Els fons restants fins a assolir els 300 milions d'euros assignats a aquesta mesurada es concediran amb posterioritat per a aquells titulars d'explotacions que reuneixin el conjunt de requisits necessaris per percebre aquests ajuts. Així, a finals d'abril es farà una segona comprovació per verificar si aquells titulars que no estaven al corrent de les seves obligacions han solucionat aquesta circumstància i puguin així rebre els seus ajuts.