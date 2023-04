Buscar un pis de lloguer pot ser un infern. Mesos de visites i cerques a totes les pàgines web tractant de trobar un immoble que s'adapti a les teves necessitats sense un preu desorbitat i a més un avançament de la fiança, que pot suposar un problema per a la butxaca de molts.

La nova Llei d'Habitatge acordada aquest divendres pel govern espanyol, ERC i Bildu porta un canvi significatiu en l'odissea de llogar un pis. En moltes ocasions el mes de fiança, en alguns casos dos mesos, suposa un impediment per als arrendataris en el seu pressupost, que es tradueix en un 'no' a l'hora de llogar el pis.

A partir d'ara, quedarà prohibit per a les agències immobiliàries cobrar honoraris a les persones que lloguin un habitatge. Qualsevol retribució econòmica haurà de ser assumida pels propietaris del pis, que són les persones que han establert l'acord i les condicions amb l'agència per a posar la casa en el mercat de lloguer.

Adeu a les fiances

D'aquesta manera, s'elimina la pràctica que obligava l'arrendatari a pagar un mes de fiança com a remuneració per a l'agència immobiliària per tancar el contracte del lloguer de l'habitatge.

Un desemborsament que dificultava a moltes persones l'accés al lloguer perquè aquest pagament venia acompanyat, mínim, d'un mes de fiança més la mensualitat corresponent.

"S'acaba així amb les abusives despeses i honoraris immobiliaris que impedeixen a moltes persones, especialment als joves, accedir a un habitatge pel desemborsament inicial que suposa. El servei immobiliari es presta al propietari, i per tant serà aquest el que hagi d'assumir les despeses que aquest servei generi", assenyala el document presentat per ERC i Bildu amb les mesures adoptades.

A més, per evitar que els propietaris busquin alternatives que els permetin compensar aquestes despeses, el text prohibeix també augmentar les rendes de lloguer per la via de noves despeses "que obligarien els inquilins a abonar costos de comunitat, taxes d'escombraries o qualsevol altra despesa no atribuïble a l'inquilí que no estiguessin acordades prèviament".