La fira d'ocupació TreballemGi ha establert un nou rècord de participació empresarial en la seva versió online, celebrada aquest dimarts, amb 82 empreses i 4 entitats, a la 9a edició de l'esdeveniment. S'han presentat més de 800 ofertes de feina, xifra que també constitueix un rècord de totes les fires, tant online com presencials, celebrades fins ara. A més de les empreses que hi participen a títol individual, d'altres ho fan sota el paraigua del seu gremi. S'han fet unes 1000 entrevistes de feina i s'han registrat per participar en la fira més de 600 persones, unes 200 de les quals eren majors de 30 anys. Des de fa unes quantes edicions, la fira ja no és només juvenil.

La fira és un punt de trobada entre les empreses que necessiten incorporar talent i les persones que busquen feina. S'hi han pogut trobar oportunitats laborals corresponents a una trentena de perfils laborals diferents dels camps de l'administració i la gestió, l'arquitectura i l'enginyeria, el comerç, l'edificació i l'obra civil, l'educació, l'electricitat i electrònica, la mecànica i la soldadura, l'hostaleria i turisme, la imatge personal, la informàtica, la instal·lació i el manteniment, la logística i la gestió de magatzems, la sanitat, i el transport. Una de les dades més rellevants és que el 60% de les empreses que han participat en edicions anteriors constaten haver contractat personal gràcies a la fira, segons es desprèn de l'enquesta realitzada a les empreses a la darrera edició. Durant tota la jornada, els inscrits han pogut conèixer les empreses participants, així com apuntar-se a les ofertes de feina i realitzar entrevistes. La fira està organitzada per la Cambra de Comerç de Girona amb col·laboració de la Diputació de Girona, el Servei d'Ocupació de la Generalitat de Catalunya i la Universitat de Girona, i està finançada pel Fons Social Europeu, el Ministerio de Empleo en el marc del Programa Operativo de Empleo Juvenil i les Cambres de Comerç.