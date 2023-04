La gironina Eurofirms Group busca professionals del sector tecnològic per ampliar l'equip d'IT a la seva seu de Cassà de la Selva. Amb aquestes noves incorporacions la companyia de recursos humans pretén ampliar el seu equip digital format per més de 80 professionals.

"Aquesta és una oportunitat per créixer en el sector tecnològic dins un equip professional ampli i molt divers, treballant amb tecnologies punteres, i per fer-ho a més, des de casa, des de Girona", afirma, Dani Oliveras, Leader de l'equip d'IT d'Eurofirms Group. Per a Oliveras, els nous professionals del sector IT es caracteritzen, precisament, per la seva vocació de treballar per les persones i "deixar empremta amb allò que fan: busquen deixar un món millor amb la seva tasca".

En el marc de la generació d'oportunitats laborals en el sector tecnològic, Eurofirms participarà, a més, el pròxim dimecres 26 d'abril, en el Fòrum Industrial 2023, impulsat pel Patronat de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona, i en què estudiants i empreses tindran l'oportunitat d'establir relacions professionals de futur.

El 2022 el grup gironí, que compta amb oficines arreu d'Espanya i amb presència internacional a Portugal, Itàlia, Xile i França, va facturar 557 milions d'euros, el que suposa un creixement del 14% respecte de l'exercici anterior. Així mateix, l'equip també ha augmentat fins a arribar a les més de 1.350 persones que formen part de l'organització, un 15% més que el 2021.