Judici al CEO de l'Espanyol: Qui renunciaria a quotes de poder en una empresa amb un negoci milionari?

Mao Ye Wu, CEO de l’Espanyol, va negar dimarts qualsevol mena de maniobra per perjudicar Megawatt Project, l’empresa de Palafrugell de la que va ser soci, i que l’ha demandat per competència deslleial. Tant a ell com a un altre antic soci, You Zhou, Megawatt els reclama més de tres milions d’euros. Els demandants mantenen que van forçar la dissolució de la companyia al·legant un «bloqueig fictici» de la societat amb la voluntat de quedar-se amb tot el negoci. Bona part dels ingressos de Megawatt arribaven per la comercialització de productes d’una multinacional xinesa -Pingao Group- de la que eren agents exclusius per a Espanya. Entre els seus clients hi havia Endesa i altres filials d’Enel.

Els demandants no han pogut demostrar l’existència de cap altra societat vinculada a Mao Ye i You Zhou que es dediqui al mateix negoci que Megawatt, però asseguren que hi ha molts indicis que apunten en aquesta direcció. Entre elles, la transcripció d’una gravació d’una antiga assessora de Megawatt amb empleats de Pingaoo, on aquests sostindrien que Mao Ye i You Zhou tenien la intenció de negociar directament amb la multinacional. Tot i que l’advocada de Mao Ye i You Zhou va assegurar ahir que això és fals i que la transcripció de la gravació és errònia, no va impugnar aquest document quan va ser aportat com a prova. Els demandants també recorden que tot i que la demanda de dissolució de la companyia no va arribar a l’empresa fins al maig de 2021, els dos socis xinesos van comunicar l’inici del procés a Pinggao a finals de 2020, moment a partir del qual la multinacional no ha abonat cap factura pendent a Megawatt ni a la seva participada. Així ho va ratificar ahir un auditor de comptes que col·labora en la liquidació de la companyia. Empresaris gironins reclamen més de 3 milions d’euros al CEO de l’Espanyol Diego Palacios, administrador de Megawatt, va explicar que mai va entendre que els seus socis forcessin la liquidació d’una companyia que «funcionava molt bé» i que «tenia bones expectatives», entre elles la possibilitat d’un contracte de 26 milions d’euros que haurien aportat més de dos milions en comissions. Palacios va exhibir desmemòria en bona part de les preguntes de la lletrada dels demandats -la seva resposta més repetida va ser «no ho recordo»- però sí que va negar la falta de transparència de què l’acusen els antics socis com un dels motius que van al·legar per forçar la dissolució de la companyia. En aquest sentit, va recordar que el trasllat i canvi d’entitat bancària dels comptes de l’empresa eren atribuïbles a unes millors condicions financeres, i que els comptes de l’any 2019 que Mao Ye i You Zhou es van negar a aprovar van ser elaborats quan un dels socis xinesos era administrador mancomunat de la companyia. Tot i que la seva advocada va dir que les discrepàncies entre socis van iniciar-se l’any 2020 a partir de que Diego Palacios va convertir-se en administrador únic, el seu client You Zhou va assegurar que la falta de sintonia venia d’abans. De fet, va dir que va ser el motiu que el va portar a deixar de ser administrador de Megawatt... però, qui renuncia a la quota de poder que suposa ser administrador en una empresa que té beneficis i expectatives de multiplicar la seva facturació?