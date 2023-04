Les càrnies gironines han crescut un 26% en exportacions durant el mes de febrer i capitanegen el comerç exterior a la demarcació. En concret, han fet vendes a l'estranger per valor de 172,12 milions d'euros. La bona marxa del clúster, predominant en l'agroalimentari, fa que de retruc tot aquest sector continuï impulsant-se i tanqui el mes fregant el 30% d'increment en exportacions. La situació, però, no es trasllada a les químiques, la segona indústria en importància a l'exterior. Les seves empreses -dins les quals, hi ha les farmacèutiques- no remunten i tanquen el mes a la baixa, amb una caiguda del 22% en vendes a l'estranger. De mitjana, les exportacions gironines han crescut un 6,6% al febrer, situant-se en 635,4 milions d'euros.

Després de tancar el 2022 amb un nou rècord històric, en què van superar els 7.700 milions d'euros, i de registrar un increment del 18,9% al gener, les exportacions gironines també tanquen un febrer a l'alça. En aquest cas, però, amb un percentatge d'increment més mesurat.

Segons recull l'estadística del Ministeri d'Indústria, durant el febrer les empreses de la demarcació han exportat productes per valor de 635,4 milions d'euros. Traslladat en percentatges, això suposa un increment del 6,6% en comparació amb el mateix mes del 2022 (quan aleshores van situar-se en 596,32 milions d'euros).

Al darrere d'aquest increment, però, com també va passar al gener, s'hi amaguen dues realitats. Perquè si bé hi ha sectors que mantenen la velocitat de creuer, també n'hi ha d'altres que continuen a la baixa. Si es passa la lupa i s'analitza amb detall, percentualment aquell que ha crescut més en vendes és l'agroalimentari. En concret, les seves empreses tanquen el febrer havent exportat per valor de 292,5 milions d'euros, cosa que traslladat en percentatges suposa un increment del 29,8%.

I dins l'agroalimentari, la preeminència del carni continua essent indiscutible. No només perquè en capitaneja el gruix d'exportacions, sinó també perquè al llarg dels darrers mesos -un cop superat el fre per part de la Xina- les seves vendes a l'exterior han crescut de manera sostinguda.

En concret, les càrnies gironines han exportat 172,12 milions d'euros en canals i despulles d'animals durant el febrer. Cosa que, traslladat en percentatges, suposa un 26% en comparació amb el mateix mes del 2022 (quan les vendes a l'exterior van situar-se en 136,25 milions d'euros).

Química i maquinària, a la baixa

El bon moment que viu l'agroalimentari gironí a l'exterior, però, no es trasllada als altres dos sectors que són motor de l'economia gironina: les químiques i els fabricants de maquinària. Perquè durant el febrer, tant l'un com l'altre han anat a la baixa.

Durant el febrer, la indústria química -dins la qual, hi ha les farmacèutiques- ha exportat productes per valor de 95,8 milions d'euros, cosa que representa un 22% menys en comparació amb l'any passat. I aquest descens, a més, s'afegeix també al que ja va registrar el sector durant el gener (quan, en aquest cas, les vendes a l'exterior de les químiques gironines van caure un 23,2%).

En paral·lel, els fabricants de maquinària també han venut menys a l'estranger. En aquest cas, però, el descens és més minso. Perquè dels 43,21 milions d'euros en exportacions que van fer el febrer del 2022, ara es passa als 41,08 milions d'euros.

Pel que fa a destins, per proximitat i com ja és habitual, França continua essent el principal mercat exterior dels productes gironins. Aquest febrer, des de la demarcació s'han fet exportacions per valor de 159,16 milions d'euros cap al país gal (l'any passat, van ser-ne 147,27 milions d'euros). A aquest destí el segueixen, per aquest ordre, Itàlia (55,81 milions d'euros), Alemanya (52,62 milions d'euros) i Portugal (32,92 milions d'euros).

La Xina se situa com a cinquè destí dels productes gironins. Aquest febrer, s'hi ha exportat per valor de 26,31 milions d'euros (cosa que suposa un lleuger decreixement en comparació amb el mateix mes del 2022, que es va tancar amb 28,60 milions d'euros). Al gegant asiàtic el segueixen, per aquest ordre, Polònia, el Japó, el Regne Unit i Irlanda.

Més de 1.200 milions d'euros

En l'acumulat dels dos primers mesos d'aquest 2023, les exportacions gironines ja superen els 1.200 milions d'euros. En concret, les vendes a l'exterior de les empreses de la demarcació se situen en 1.225,6 milions d'euros. Traslladat en percentatges, això suposa un creixement del 12% en comparació amb el gener i el febrer de l'any passat.