Auest dijous s’ha celebrat la cerimònia de lliurament dels Premis Manel Xifra i Boada, que han arribat a la seva divuitena edició. Aquests guardons tenen com a finalitat destacar aquelles persones i investigadors que han fet aportacions al camp de l'enginyeria i el coneixement científic i tècnic.

Els Premis, que estant promoguts per ENGINYERS GI i Comexi, s'han lliurat a l'Auditori Manel Xifra i Boada, situat al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona. Durant la cerimònia s'ha posat de manifest la importància de fomentar les vocacions tècniques, especialment entre les dones, i s'ha tractat la problemàtica del canvi climàtic, especialment l'actual situació de sequera. El conseller d'Universitats, Joaquim Nadal, i el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, han estat alguns dels representants institucionals destacats presents en l'acte.

El meteoròleg Tomàs Molina i Bosch, llicenciat en física i periodista, ha estat guardonat amb el Premi Manel Xifra i Boada a la transferència de coneixement tècnic i tecnològic. Molina és professor associat a la Universitat de Barcelona i ambaixador del Pacte Europeu pel Clima de la Unió Europea. "Cal destacar també la seva tasca com a divulgador, inclòs el paper com a influenciador a Instagram, plataforma que li permet arribar a un públic jove", remarquen des de l’organització. Després de rebre el premi, ha ofert una conferència sobre meteorologia i les conseqüències del canvi climàtic.

El Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS) ha rebut el Premi Manel Xifra i Boada al Grup de Recerca Aplicada o Centre Tecnològic. Mariona Sanz, cap d’innovació i desenvolupament de negoci del BSC, ha recollit el premi en representació de la institució. El BSC-CNS és especialista en la computació d'altes prestacions i gestiona el MareNostrum, un dels supercomputadors més potents d'Europa. El centre ofereix serveis a la comunitat científica internacional i la indústria. Des de la seva creació el 2005, el BSC-CNS ha promogut l’alta computació com a eina clau per a la competitivitat internacional en ciència i enginyeria. El centre també gestiona la Xarxa Espanyola de Supercomputació i és membre de la iniciativa Partnership for Advanced Computing in Europe (PRACE).

Premi a la trajectòria

El Premi Manel Xifra i Boada a la Trajectòria Professional ha estat atorgat a Jordi Forga Oliveras. Ha recollit el premi la seva filla Montse Forga. Forga és pèrit industrial mecànic per l'escola de Terrassa el 1969, i posteriorment enginyer tècnic industrial per la UdG el 1978. També es va acreditar com a tècnic superior en prevenció de riscos laborals i com a pèrit taxador d’assegurances. La seva trajectòria professional es vincula a Comforsa entre els anys 1970 i 1990, i posteriorment a la seva pròpia oficina tècnica.

Pel que fa als Premis Manel Xifra i Boada de reconeixement als guardonats pel Patronat de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona (UdG) amb titulacions afins a Enginyersgi, s’ha reconegut Adrià Tort Serra, graduat en Enginyeria en Electrònica Industrial i Automatismes pel treball de fi de grau “Desenvolupament d’un node sensor sense fils per a pràctiques d’electrònica”; Carla Santiago Corral, doble graduada en Enginyeria de Tecnologies Industrials i ADE pel treball de fi de grau “Optimització del sistema d’extrusió i determinació dels paràmetres de procés per a la impressió 3D de fibroïna de seda d’alta concentració”; Marc Duran Pérez, graduat en Enginyeria mecànica, pel treball fi de grau “Maqueta per a l’anàlisi del moviment d’un gronxador”; Irene Barnosell Roura, graduada en Enginyeria Química, pel treball de fi de Grau “Contribution of the European Chemical Industry to the Planetary Boundaries”; Marc Crous Sabidó, graduat en Enginyeria mecànica, pel treball fi de Grau “Disseny d’una màquina despaletitzadora-bolcadora de caixes per a la indústria càrnica”; i Paula Jorquera Martín, graduada en Enginyeria de Tecnologies Industrials, pel treball de fi de grau “Disseny d’un prototip per moure un maniquí utilitzat en la preparació dels tractaments de radioteràpia”.