Marc Barceló és un emprenedor figuerenc nascut el 1982 que té la idea de fer molt més fàcil la mobilitat amb bicicleta. Per això, ha creat l’startup Niche Mobility que es basa en idear un motor elèctric per a les bicicletes on no calgui canviar de marxa i fer la mobilitat molt més fàcil per al ciclistes. Les ciutats tindran una gran transformació mediambiental i amb la mobilitat ens haurem d’anar acostumant a veure cada vegada més bicicletes a la via urbana. Barceló té ganes que Niche pugui demostrar el seu valor innovador i ben aviat es pugui veure el seu motor en les bicicletes urbanes. Ho explica en el setè episodi de Girona Valley, el podcast impulsat per Diari de Girona i l'agència de comunicació digital La Factoria que es dedica a les idees, la innovació, el talent i l’emprenedoria a les comarques gironines.

Barceló ja té experiència com a emprenedor: en el 2005 ja va formar part del departament tècnic d'a.d. Tramuntana, a Figueres, que tenia el gran objectiu d’idear el vehicle esportiu de gran luxe. Va ser una etapa del 2005 el 2009 que va aprendre molt al costat del seu ideòleg Josep Rubau.

El 2009 va deixar el repte i va dear Volta Motorbike, un projecte de motos elèctriques que considera apassionant i del qual va prendre molt. Va començar, com recorda, al garatge dels seus pares i de l’etapa fins el 2021 té bon records, però també lliçons que li han servit per començar amb Niche. “Dels errors sempre s’aprenen coses diferents i les lliçons serveixen perquè no et tornis a equivocar”, exposa i alhora destaca: “Caure i aixecar-te i buscar sempre la motivació personal i en equip per avançar”.

Niche neix amb la idea de que si els cotxes i les motos elèctriques van sense canvi de marxa perquè no es pot fer el mateix amb la bicicleta. Barceló es vol avançar amb aquesta idea innovadora a la transformació de les grans ciutats i com àlbum de la bicicleta no s’hagi de canviar de marxa usuaris amb poca experiència i fer els desplaçaments molt més còmodes és conscient com diu “ la mobilitat serà un gran problema a les ciutats i hem de buscar solucions innovadores”.