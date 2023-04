Els gironins van haver de dedicar el 46% del sou brut al pagament del lloguer del seu habitatge el 2022, segons l’estudi «Relació de salaris i habitatge de lloguer el 2022» basat en les dades dels sous mitjans de les ofertes d’ocupació de la plataforma InfoJobs i els preus mitjans de l’habitatge de lloguer de l’Índex Immobiliari Fotocasa.

Girona és la segona província catalana on els seus habitants van haver de destinar un major percentatge de sou a pagar l’arrendament del seu domicili, només per sota de Barcelona (62%). Les comarques gironines superen a Tarragona (37%) i Lleida (31%).La demarcació es troba per sota de la mitjana catalana (58%), però supera la mitjana estatal (43%).

«Ja no només és que els salaris no creixin al mateix ritme que l’habitatge. La principal raó és que el preu del lloguer es troba al nivell màxim històric, mostrant els increments més importants dels últims 17 anys», apunta Maria Matos, directora d’estudis i portaveu de Fotocasa.

«L’encariment de l’arrendament fa que l’esforç salarial que el ciutadà fa per accedir al lloguer estigui molt per sobre del que recomana els organismes de control europeus que estableixen que no s’ha de destinar més del 30% al pagament de l’habitatge. En aquests moments es troba més de 10 punts per sobre de la xifra de fa 10 anys. Només dues comunitats autònomes presenten nivells sans», afegeix directora d’estudis de Fotocasa. joel lozano girona