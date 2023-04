Els hotels gironins comencen l’any amb menys turistes que abans de la pandèmia

Els hotels gironins van rebre 456.422 turistes durant el primer trimestre de l’any, un 11,7% més que l’any passat, quan el nombre de visitants va ser de 408.484 persones. Tanmateix, enguany, els hotels de la demarcació han rebut menys turistes que abans de l’esclat de la pandèmia. L’any 2019, durant el primer trimestre, es van allotjar 482.049 persones als hotels de la demarcació, un 5,6% més que aquest 2023, segons les dades provisionals de Conjuntura Turística Hotelera de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Del total de viatgers a les comarques gironines, 263.595 són residents a Espanya, mentre que 192.827 viuen a l’estranger.

El nombre de pernoctacions als allotjaments gironins ha crescut un 19,4% respecte a l’any passat, arribant a les 949.256 durant els primers tres mesos de 2023. En canvi, en comparació amb el 2019, les pernoctacions se situen un 2% per sota.

Un 21% menys al març

Pel que fa a les dades registrades durant el mes de març, el nombre de viatgers als hotels de les comarques gironines ha caigut un 21,7% en comparació amb les xifres prepandèmia. En canvi, aquest tipus d’allotjaments han registrat aquest mes de març fins a un 26% més de turistes que fa un any.

La tarifa mitjana diària dels hotels gironins durant el març ha estat de 71,40 euros, per sota de la mitjana catalana (114,11 euros) i del conjunt de l’Estat (99,32 euros).

Pel que fa a les pernoctacions al març, han augmentat un 30,9% interanual, mentre que cauen un 17% en comparació amb el mateix mes de 2019. Tanmateix, enguany l’estada mitjana ha estat de 2,22 nits per viatger, per sobre de la registrada l’any passat i el 2019, ambdues de 2,14 nits per turista.

La Costa Brava, protagonista

Fins a un 78% dels viatgers que s’han allotjat a hotels gironins durant el primer trimestre de l’any han escollit establiments de la Costa Brava. Els hotels de la costa gironina han rebut en els primers tres mesos de l’any 356.770 turistes -182.611 residents a Espanya i 174.159 estrangers-, un 17,5% més que l’any passat, però un 9% menys que el primer trimestre de 2019, quan els hotels de la Costa Brava van registrar fins a 389.107 viatgers.

Pel que fa a Catalunya, els hotels han rebut 1.293.840 turistes durant el març, un 5% menys que el mateix mes del 2019 i un 27% més que fa un any. A Espanya, durant el mes de març els hotels han rebut més de 7,3 milions de viatgers i han registrat 20,6 milions de pernoctacions, un 17,1% més respecte al mateix mes de 2022, quan va haver-hi 17,6 milions, segons les dades de l’INE.