Aquest dijous s’ha dut a terme la taula rodona d'anàlisi de l'informe “Amb prou feines” publicat aquest dilluns per l'Observatori Diocesà de la Pobresa i l'Exclusió Social de Càritas Diocesana de Girona. L'informe alerta de les dificultats de les persones ateses per l’entitat per accedir a una feina digna, i exposa que dues de cada tres persones treballadores no tenen ingressos per viure dignament.

La jornada, que ha tingut lloc al Centre Cultural de la Mercè de Girona, ha estat moderada per la periodista Mariona Ferrer, i ha comptat amb Marina Arnau, codirectora general de la Fundació Formació i Treball, David Martí, president de l’Associació d'Empreses de Noves Tecnologies de Girona i vicepresident de la Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona i Carles Bertran, director del Centre d'Informació per a Treballadors Estrangers de Comissions Obreres de Catalunya.

L'acte ha començat qüestionant-se el fet que accedir a una feina permeti trencar el cercle de l'exclusió social i ha instat a buscar sinergies entre les administracions públiques, el món empresarial i el Tercer Sector per revertir aquesta situació. Marina Arnau ha posat l’èmfasi en el treball com a bé comú i també en l’emergència climàtica, indicant que afecta més als més desfavorits i que va lligada a l’emergència social. Arnau ha afirmat a més que "segons les dades publicades darrerament, ha baixat el nombre de persones treballadores pobres, però hi ha una realitat que no surt a les xifres, que són els fixes discontinus. Ens estem fent trampes al solitari". Ha destacat que les dades de l’informe posen de manifest que les persones en situació administrativa no regularitzada tenen molt difícil l’accés al món laboral, ja que els tràmits administratius són llargs i complexos i que l’afegit de la manca d'accés a l'habitatge dificulta el manteniment i sosteniment de la feina.

En aquest sentit, Carles Bertran considera que “per poder avançar l’administració ha de millorar el procediment burocràtic per la regularització. Costa molt que una empresa s’esperi els vuit o nou mesos que pot durar aquest procés”. També ha demanat “que les administracions es posin com a objectiu reduir el treball irregular, les situacions d’economia submergida i de persones que treballen tot el dia però amb contractes de mitja jornada, i també incorporar joves i dones. Només així els sistema de pensions serà sostenible”. David Martí ha posat el focus en les necessitats de les empreses i ha coincidit amb Bertrán indicat que “els escenaris són molt canviants i és urgent que les administracions eliminin traves burocràtiques, actuïn amb molta flexibilitat i sota criteris d’eficiència”.

Els ponents han analitzat el desajust entre els perfils competencials de les persones en situació d’atur i les necessitats reals de les empreses. Marina Arnau ha sigut incisiva i crítica amb el sistema i ha afirmat que “cal destinar diners a polítiques que donin eines que siguin no només per tapar forats sinó per provocar canvis profunds. En els col·lectius més vulnerables cal promoure una formació professionalitzadora, però també una garantia d'ingressos durant la durada de la formació”.

David Martí considera que hi ha molts àmbits en els que cal millorar i ha posat com a exemple que “el Servei d'Ocupació de Catalunya és el recurs menys emprat en els processos de recerca de feina i el que menys funciona” i ha posat de relleu “cal una aposta clara per la formació i potenciar la formació professional dual a Catalunya, ja que hem copiat el model alemany però ens ho hem de creure tots plegats i reforçar-la per tal que sigui útil”. Finalment, ha indicat que “avui una gran part de les empreses que volen créixer no poden fer-ho perquè no troben persones a contractar, i per poder garantir la millora de condicions laborals de les persones treballadores, ens cal incrementar la productivitat a les empreses”. Per la seva banda, Carles Bertran ha afegit que “la manca de persones treballadores en alguns sectors és degut a la baixa remuneració i les condicions precàries i també ho dificulta les traves per l’homologació de titulacions de persones d'origen estranger”.