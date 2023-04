Rècord de participació en la 24a edició del Fòrum Industrial

«Estem contentíssims, hi ha més participants dels que esperàvem», afirmava ahir Berta Gutiérrez, presidenta de l’Associació d’Estudiants en Enginyeria Industrial (AEDI), entitat que jutament amb el Patronat de l’Escola Politècnica de la Universitat de Girona organitza el Fòrum Industrial.

La jornada va arribar ahir a la seva 24a edició, amb la participació de 72 estands, amb empreses del territori i institucions lligades a l’enginyeria o l’arquitectura que es van agrupar al Campus de Montilivi de la Universitat de Girona . «Hem assolit el record d’estands. Estem molt contents pel nivell de participació, hi ha molt moviment», explicava el director tècnic del Patronat de l’Escola Politècnica, Gerard Lechuga.

La jornada té com a objectiu facilitar el contacte entre estudiants de la Universitat de Girona i les empreses. Tot i que l’esdeveniment central va tenir lloc ahir, el Fòrum Industrial va arrencar fa uns dies amb les jornades d’orientació laboral. Més d’una trentena d’empreses lligades a l’àmbit industrial, informàtic, agroalimentari i de l’arquitectura van tenir un primer contacte amb l’alumnat de la universitat, que, de fet, va servir per tancar algunes entrevistes que es va celebrar ahir.

Intercanvi d’oportunitats

Les motivacions per assistir a la jornada eren diverses, tant per part dels estudiants com de les companyies que tenien el seu estand. «Venen alumnes de primer a quart. No és el mateix els alumnes de primer o segon que potser no saben exactament quines sortides laborals poden tenir i el fòrum pot servir per tenir contacte directe amb empreses i saber que pot acabar fent amb la carrera que està estudiant. I després tenim els estudiants de tercer i quart que venen a buscar pràctiques o fins i tot feina directament», relatava Berta Gutiérrez.

La multinacional Simon, fundada el 1916 a Olot, va ser una de les múltiples empreses que ahir va participar en el Fòrum Industrial. «Estem sorpresos amb l’afluència, la motivació dels estudiants i amb l’interès mostrat. La veritat és que es consolida un any més el creixement de les visites en els darrers anys», assegurava David Segura, treballador de l’àrea recursos humans de la companyia. «Nosaltres oferim pràctiques pensant en el futur, per consolidar-se en un lloc de treball, busquem gent a la Garrotxa i que siguin enginyers industrials, ja hem fet un parell d’entrevistes», va afegir.

D’altra banda, Laura Safont, responsable de l’àrea de selecció de Kave Home, explicava que «volem que la gent conegui més l’empresa i la marca». A més, la treballadora de l’empresa de disseny de mobles i decoració relatava que «busquem perfils que puguin fer pràctiques i tenim moltes altres ofertes que creiem que poden ser interessants per les persones que estan en la fase final de la carrera i busquen oportunitats en l’entorn laboral».

En canvi, d'altres, no oferien pràctiques o feines, sinó que van assistir a la fira per promocionar professions. Un exemple és Núria Muñoz, responsable de comunicació del Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya, que explicava que el seu objectiu era donar a conèixer la professió d’enginyeria agronòmica. «És una professió que ara mateix surten poques persones, però hi ha molta oferta amb el repte del canvi climàtic. Falta promocionar-la».

Tot plegat, suposa un ventall d’oportunitats tant per les empreses, per trobar talent, com pels estudiants, amb les diverses ofertes. Úrsula Castellano, estudiant de quart d’enginyeria biomèdica, assegurava que va aprofitar la jornada per entregar currículums. «La jornada és molt interessant perquè ens apropa a les empreses que a vegades no tenim coneixement que existeixen o treballen en el nostre àmbit i no ho sabem», va dir.

En aquest línia, David Dóniga, estudiant d’enginyeria electrònica, va assistir al fòrum per buscar una companyia per fer pràctiques, ell també relatava que amb la jornada «coneixem empreses que no sabíem que existien».

Per la seva banda, Hammed Benali, també estudiant d’enginyeria electrònica en cerca de pràctiques, destacava que el Fòrum Industrial va més enllà de trobar pràctiques o feina a curt termini. «T’ajuda a fer contactes, coneixes gent».