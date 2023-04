"Avui en dia tenir feina no és sinònim ni garantia de no ser pobre, és així de clar", ha denunciat aquest matí la secretària general de CCOO de les comarques gironines, Belén López. UGT i CCOO han convocat aquest divendres una concentració a les portes de la seu de la Seguretat Social a Girona amb motiu del dia internacional de la seguretat i la salut en el treball que, alhora, ha servit com a prèvia de l'1 de maig, dia del treballador.

Els dos sindicats criden a la mobilització el pròxim dilluns, a la plaça Independència de Girona, sota el lema "Apujar salaris, abaixar preus i repartir beneficis". "Reclamem un repartiment de la riquesa", ha manifestat el secretari general d'UGT a les comarques gironines, Maxi Rica.

Amb la inflació, els sindicats denuncien que "estem perdent poder adquisitiu a marxes forçades". Dins d'aquest context, Belén López remarca que "estem reclamant a les patronals que reparteixin els ingents beneficis que estan tenint amb la pujada de preus".

"En un primer moment la pujada de preus va ser causada per factors externs, com l'increment dels preus de l'energia o els desajustos en la cadena de subministrament, però ara ja no, ara són factors interns i el 86% d'aquest increment es deu a l'augment de beneficis de les empreses", ha afirmat la secretària general de CCOO.

"No volen apujar salaris, però accepten la rebaixa de la fiscalitat i, per tant, és un 'win win' per ells", denuncia Maxi Rica. "Ser responsable social a l'empresa no és fer paper reciclat ni posar plaques fotovoltaiques, que està molt bé, és repartir els beneficis que estan tenint, que no ho diem nosaltres, ho diu Hisenda. Totes les petites, mitjanes i grans empreses estan tenint beneficis", ha assegurat Belén López, malgrat que admet que, òbviament, pot haver-hi algunes excepcions.

A banda de la lluita salarial, els sindicats també demanen "situar a les persones al centre de les polítiques", i més tenint en compte que les eleccions municipals estant a tocar. CCOO i UGT reclamen "increments a la sanitat, a l'educació i a les polítiques socials", ja que consideren que "és una altra via de redistribuir la renda".

Comentaris "misògins" en la negociació

Els sindicats es troben immersos en la negociació alguns convenis importants a les comarques gironines, com el del metall o el comerç. En aquest últim, UGT i CCOO han assegurat que durant la taula de negociació es van fer comentaris "misògins" per part de la patronal, que van provocar que els sindicats s'aixequessin de la taula. "Sembla que tots els problemes del sector venen perquè sembla que la dona no vol treballar, no pots culpar a la dona dels problemes del petit comerç, és absurd", ha detallat el secretari general d'UGT a les comarques gironines.

La problemàtica amb les baixes

Amb motiu del dia internacional de la seguretat i la salut en el treball, els sindicats han denunciat mala praxi per part de les mútues a l'hora de valorar problemes de salut dels treballadors. "Les mútues estan portant a terme una pràctica amb uns interessos clarament empresarials i sempre, o quasi sempre, determinen les baixes com si fos una baixa comuna quan hauria de ser un accident laboral o una malaltia professional", ha exposat Maxi Rica.

Per la seva banda, Belén López ha explicat que "hi ha 669 expedients pendents per resoldre per la Seguretat Social en relació amb si la malaltia és d'origen professional o una malaltia comuna". Els sindicats expliquen que aquestes situacions "les expulsen al sistema públic amb el cost que suposa pel sistema públic i augmenta les llistes d'espera". A partir d'aquest punt, relaten que "només li queda al treballador fer de mutu propi un canvi de contingència i quan arriba a la Seguretat Social es troba que triguen dos anys a resoldre".