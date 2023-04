El Govern ha celebrat aquest divendres l'acte de lliurament de la Medalla i Placa al Treball President Macià 2022, que enguany reconeix els mèrits laborals de 17 persones i 5 entitats, entre els que es troben alguns gironins.

Entre els reconeguts amb les medalles al treball president Macià es troba Rosa-Núria Aleixandre Cerarols, doctora en Bioquímica i Biologia Molecular (Universitat de Girona), que ha desenvolupat la seva activitat en el món de la salut, la recerca, la transferència i la docència universitària. Ha estat cap de servei i directora clínica dels laboratoris clínics de l'Institut Català de la Salut de Girona. Quant al món de la recerca, ha cofundat el grup de recerca oncològica de Girona i ha estat la codirectora del grup de recerca sobre càncer de pàncrees i pròstata de la Universitat de Girona (UdG). Ha presidit el Consell Social de la UdG i actualment és presidenta del Col·legi de Farmacèutics de Girona.

Aquest guardó també ha estat per Joaquim M. Caula i Pardàs. Als 14 anys va entrar a treballar a l'empresa familiar, dedicada a la fabricació d'embotits, actualment sota el nom de Caula Aliments. Als anys 70, va passar a formar part de la Junta de l'Associació d'Indústries de la Carn de Girona fins a arribar a ser-ne el president durant 19 anys. Cofundador de la patronal Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG) i membre de la junta directiva des de fa 30 anys. Durant 20 anys, ha estat el vicepresident de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Girona. Responsable del Consorci exportador Girona Foods, entitat que ajuda petites empreses a exportar els seus productes. Premi al millor empresari de la província de Girona l'any 2010.

D'altra banda, la companyia Gosbi ha rebut la placa al treball President Macià en la categoria de responsabilitat social empresaria. Fundada l'any 2003 a Vilamalla (Alt Empordà), l'empresa fabrica i comercialitza alimentació i productes per al benestar dels animals de casa, gossos i gats, i té com a objectiu que les famílies visquin una vida saludable i feliç amb els seus animals. Gosbi té el certificat de PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), organització mundial dedicada a establir i protegir els drets dels animals, per no realitzar proves amb animals en cap moment del procés de concepció i producció dels seus productes.

A més, la gironina Montserrat Fortuny i Mariné també ha estat reconeguda amb la medalla al treball president Macià. Llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Durant 40 anys ha exercit el dret laboral en defensa de les persones treballadores. Va ser membre de la junta directiva de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB) entre 1999 i 2003. Ha col·laborat durant més de 15 anys amb el servei d'Orientació Jurídica del Centre d'Informació i Recursos per a Dones de l'Ajuntament de Granollers. Des del 2018 col·labora amb la Unitat d'Atenció i Valoració d'Afectats per Terrorisme en l'atenció jurídica de les víctimes a Catalunya.