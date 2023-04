L'empresa Sodeca, dedicada a la fabricació i disseny de ventiladors, invertirà 6 milions d'euros per ampliar el magatzem logístic de Ripoll i crearà entre 25 i 30 nous llocs de treball en els propers anys. L'empresa ha donat a conèixer aquest divendres els detalls de la segona fase d'ampliació del magatzem, que permetrà doblar la seva capacitat productiva. Les obres començaran després de l'estiu i duraran 9 mesos. El director general de Sodeca, Josep Font, ha explicat que l'ampliació del magatzem té un triple objectiu: duplicar producció, unificar els magatzems que tenen repartits per diferents poblacions i reduir la petjada de carboni. L'ampliació del magatzem serà de 5.000 m2 amb una alçada de 15 metres i capacitat per a 10.000 palets.

Ripoll guanya pes en l'estratègia empresarial de Sodeca amb l'anunci d'aquest nou magatzem logístic als terrenys de la Barricona, just al costat del que ja tenen construït. L'any 2018, inaugurava la primera planta a Ripoll. Fins llavors, el centre de producció i les oficines es trobaven a Sant Quirze de Besora (Osona) on actualment encara hi té un centre de producció. La falta d'espai i la voluntat de seguir creixent van fer que l'empresa decidís instal·lar-se també al Ripollès. Aquesta nova construcció, que entrarà en funcionament el 2024, permetrà que les instal·lacions, que fins ara es feien servir de magatzem, es destinin a planta productiva. El director general, Josep Font, ha explicat que el fet que disposin de més espai per produir els permetrà doblar la producció. D'aquesta manera, ha avançat, a llarg termini l'augment de la plantilla pot ser de 40 o 45 persones més. Font ha detallat que amb l'ampliació podran unificar els magatzems a Ripoll, convertint-lo en el centre de producció principal, i això els permetrà "reduir molts camions que van tot el dia amunt i avall". "Avui dia estem treballant amb diferents magatzems ubicats a diferents localitats i això comporta molt moviment de camions, un fet que no és prou eficient", constata Font, tot afegint que la unificació dels magatzems també els permetrà reduir la petjada de carboni. El nou edifici també es construirà amb criteris d'eficiència energètica. A més, Font ha avançat que col·locaran 250 plaques solars a la teulada, que se sumen a les 250 que ja tenen en funcionament. Això, ha assegurat, permetrà que l'empresa pugui funcionar "durant moltes hores del dia" amb el 100% d'energia renovable. En total, hi haurà 1.500 metres quadrats de plaques solars. Les perspectives de futur de l'empresa són bones. Font ha apuntat que la pandèmia va fer créixer molt la demanda d'aparells de ventilació, una de les seves especialitats. Tot i això, Font ha recordat que Sodeca és "molt forta" a nivell mundial en temes d'extracció de fums en cas d'incendi o en ventiladors pels túnels de les carreteres. "Tenim un catàleg molt ampli", ha subratllat. Sodeca Group compta actualment amb 600 treballadors, 7 centres de producció i 12 filials de comercialització. Amb presència a cinc continents, el grup va tancar el 2022 amb una facturació de 120 milions, un 20% més que el 2021. La previsió per al 2023 és arribar als 125 milions.