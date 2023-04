Jordà: «Amb la seguera, hem de cobrir allò que no cobreixi l’asseguradora»

La consellera d'Acció Climàtica, Agricultura i Alimentació, Teresa Jordà, va defensar ahir que el Govern complementi les indemnitzacions als agricultors que han perdut la producció per la sequera: «Hem de cobrir el que no cobreixi l’asseguradora».

«El cereal està perdut, ara estem treballant en com podem ajudar», va lamentar en una entrevista a TV3, en la qual va rebutjar concretar cap xifra.

Va explicar que hi ha «resultats interessants» en la recerca de varietats agrícoles més resistents, en les quals va dir que la Generalitat fa temps que treballa perquè el canvi climàtic, textualment, no perdona.

Preguntada per si defensa restriccions a l'activitat turística, va subratllar que reaccionar a la sequera «és una corresponsabilitat de tots» i ha confiat que els hotelers impulsaran mesures.

Jordà va retreure a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) no haver «fet res abans» i que la seva posició a finals del 2022 fos, en les seves paraules, que Déu proveirà, per la qual cosa li va reclamar planificació i ha dit que ella hauria impulsat restriccions per evitar mesures severes a dia d'avui.

La consellera va assegurar que la Generalitat està oberta «a tot» per pactar amb el Govern central la modernització del canal d'Urgell (Lleida).

«És d'interès general, aquest conveni que nosaltres proposem és una idea, n’hi poden haver 50.000, estem oberts a tot, el que calgui faci», va afirmar, i va secundar el president de la Generalitat, Pere Aragonès, a reclamar a l'executiu espanyol que financi el 40% del projecte.

Dimecres, Aragonès va xifrar la inversió necessària en un cost mínim -en paraules del president- de 1.200 milions d'euros i va exigir un full de ruta compartit.

Jordà va lamentar que «és molt difícil modernitzar, perquè això val molts diners quan ja regues», en referència al retard en la infraestructura.

De la seva banda, la Comissió Europea té previst «examinar l’impacte» de la sequera sobre els productors a Espanya «amb urgència» per decidir si concedeix les ajudes que ha demanat el Govern espanyol, va assegurar el comissari europeu d’Agricultura, Janusz Wojciechowski. «Analitzarem la situació amb urgència», va explicar el comissari al final d’un Consell de Ministres d’Agricultura en què Espanya va demanar a Brussel·les de nou ajudes per pal·liar l’impacte de la sequera al país.

El comissari va admetre que es podria fer servir un tram de la reserva de crisi, però va precisar que, abans de considerar l’activació d’aquesta mesura, cal analitzar «les xifres del dany concret, l’impacte de les pèrdues». En el cas de la reserva de crisi, va recordar que l’activació d’aquest instrument pot ser bloquejada amb una majoria qualificada d’Estats membres, per la qual cosa va considerar que és important aconseguir el suport més gran possible a aquesta proposta. «Estudiarem la qüestió perquè les coses puguin procedir tan bé com sigui possible», va afegir.

El comissari va reconèixer que, «per desgràcia, la sequera afecta molts agricultors i països», recordant que només l’any passat la collita de blat de moro a la UE va disminuir un 20% per culpa de la manca d’aigua i afegint que aquest any també podria tenir un important impacte. «Hem d’actuar de manera eficaç per intentar ajudar els agricultors», va dir.

El secretari general d’Agricultura i Alimentació d’Espanya, Fernando Miranda, que va assistir al Consell a Luxemburg, va sol·licitar la utilització del fons de reserva de crisi de la Política Agrícola Comuna (PAC) per fer front a la greu sequera al país. També va demanar autorització per utilitzar fons europeus de desenvolupament rural no executats per habilitar ajuts directes a agricultors i ramaders.