«Volem que dins de BlaBlaCar també s’hi integrin tren i autobús»

Van disparar la seva activitat el 2022 superant fins i tot en un 34% la registrada l’any abans de la pandèmia. Per què creu que s’aposta més per aquesta mobilitat compartida?

La del 2022 va ser una tempesta perfecta. Vam començar l’any sortint de l’última onada d’òmicron i hi havia moltes ganes de viatjar, sobretot per Espanya. La gent volia anar a veure els avis, a la festa del poble a la qual no havia anat en tres anys, etcètera. El turisme domèstic estava en auge i això va ser important per a nosaltres, que ens ubiquem en aquests viatges de llarg recorregut, d’entre 270 i 300 quilòmetres entre comunitats autònomes. A més, hi va haver l’augment del preu de la gasolina, amb el qual nosaltres tenim una vinculació directa, perquè hi ha moltíssims conductors que s’apunten motivats a provar el cotxe compartit principalment pel factor estalvi. N’hi va haver molts que s’hi van unir després de l’inici de la guerra i es van quedar per l’experiència i per continuar estalviant. I després l’últim factor crec que és la connexió punt a punt, que és una cosa que vam treballar molt durant la covid per desbloquejar enllaços entre petites localitats que si no fos pel cotxe no tindrien gairebé connexions per altres vies.

Es veuen llavors com un mitjà de vertebració per a l’Espanya rural o la que té menys oportunitats de transport?

Sí, i és una de les nostres prioritats de negoci. Té molt sentit perquè, al final, qualsevol poble, per petit i aïllat que estigui, té a prop una carretera i hi ha centenars o milers de cotxes que passen per allà amb seients buits. Si optimitzem aquests seients amb passatgers, podem establir connexions directes que no existirien en qualsevol altra manera de viatjar. És una cosa que tenim i que cal suggerir a l’usuari, perquè si, per exemple, vol anar del centre de Madrid al de València, pugui agafar un passatger a Arganda del Rey i deixar-lo a Bunyol i establir així una línia directa que no estaria disponible de cap altra manera.

És aquesta connexió entre punts la que més creix ara mateix?

És la més atractiva, la que més està creixent i en la qual apostem ara tot perquè en aquell futur de multimodalitat en què volem treballar amb el bus i el tren és on més valor aportarem i on més creixerem. Gairebé la meitat dels viatges que es fan a BlaBlaCar no es corresponen amb el viatge principal del conductor, sinó que tenen un punt intermedi per o bé recollir o bé deixar un passatger. A nivell nacional, el 2022 hem arribat al 85% dels municipis de tot Espanya, però a algunes comunitats com la valenciana hem arribat al 96%.

És un objectiu pròxim el de connectar així tot Espanya?

Sí, sens dubte. Estem treballant per a això.

L’any passat, en paral·lel a l’alça de costos dels combustibles, hi va haver crítiques per l’encariment també dels seus serveis. Estan avui ajustades les seves tarifes o hi ha gent intentant fer negoci?

Intentem que estiguin ajustades perquè el cotxe compartit és compartir despeses i en cap cas es pot fer negoci. Nosaltres recomanem un preu que considerem que és just i el conductor el pot apujar o abaixar com a màxim el 50%. Dit això, sempre tindrem passatgers que volen preus més baixos i conductors que els volen més alts.

I ara que el cost del carburant sembla estabilitzat, es mantindran les seves tarifes?

És molt complicat dir-ho, però en principi sembla que la situació està sent estable i els preus no haurien de pujar més. Actualment ja són molt semblants als que teníem abans de la covid.

Abans parlava d’un gran creixement en la xifra de conductors. Són motivacions d’ús de la plataforma similars o diferents de les del passatger?

Nosaltres sempre parlem dels dos tipus i la nostra feina és fer que s’entenguin. Cada un té motivacions diferents. El conductor és el que hem d’aconseguir per tenir una oferta suficient de viatges. Després els passatgers ja arriben per si mateixos perquè és una oferta de viatge molt barata i fàcil. Històricament, el conductor s’apunta a BlaBlaCar pel factor estalvi i per compartir despeses. D’aquí que, quan pugen els preus, de sobte pugen els registres. Però és veritat que veiem que hi ha altres factors com la consciència mediambiental que van agafant pes entre els nostres conductors i passatgers. És un factor que continua creixent. I després hi ha gent que s’apunta per raons més socials, per no viatjar sol en un viatge llarg o per conèixer gent.

Quina proporció hi ha de conductors respecte els passatgers?

A Espanya tenim uns vuit milions d’usuaris. Al voltant d’un terç són conductors, i els altres dos terços, passatgers.

Hi ha marge de creixement?

Doncs tot i que sembla que el de BlaBlaCar és un model molt establert, quan mires les xifres del cotxe compartit, en els trajectes de llarg recorregut, representa menys del 5% dels viatges totals. Hi ha un potencial de creixement que encara és molt important.

És potser el del jove amb poc poder adquisitiu però que vol viatjar el perfil majoritari a la plataforma?

Doncs ens fem grans i els nostres usuaris, també. Fa no gaire teníem una edat mitjana entorn dels 24 anys i el 2022 va ser de 32. Qualsevol que viatja a BlaBlaCar s’adona que és comú trobar-te amb l’àvia que va al poble, l’avi que visita els nets... Hi ha molta gent que durant la pandèmia va provar el cotxe compartit perquè era l’única solució per a aquest viatge i això va ajudar també a pujar l’edat dels usuaris. Quant a sexe, estem gairebé en paritat exacta, crec que el 52% són homes, i el 48%, dones.

Quines metes es marquen en l’horitzó per créixer?

A curt termini, el focus principal és aquest porta a porta, ser la manera de viatjar més eficient per a l’Espanya buidada. I a llarg termini, oferir una experiència multimodal que sigui com més personalitzable millor perquè en funció del tipus de viatge que es vagi a fer puguis escollir si vas amb tren, amb bus o amb BlaBlaCar, tot dins de la nostra plataforma. Que les tres formes estiguin integrades dins de BlaBlaCar i que l’aplicació et faci un trajecte personalitzat si prioritzes el preu, la rapidesa, l’eficiència, etcètera.

Llavors buscaran acords?

Avui dia la part dels busos està integrada, tot i que de manera limitada a Espanya. Tenim busos nostres que estan sobretot a França i Alemanya. A Espanya només cobreixen línies internacionals perquè el mercat no està liberalitzat, però sí un València-París, que és una línia que obrirem ara. Estem treballant també amb operadors espanyols i portuguesos, venem les seves línies, i el dia de demà volem integrar-nos més i millor amb aquests actors. El tren és el que encara no és una realitat, però estem en converses avançades per fer-ho amb operadors públics i privats.

S’han marcat data?

No serà el 2023, però el 2024 hauríem de vendre el nostre primer bitllet de tren a BlaBlaCar.

S’està debatent la primera llei que definirà el cotxe compartit a Espanya. Què suposarà?

Aportarà certa seguretat jurídica i pot obrir vies perquè hi hagi més suport des de les institucions. Ho estem veient a França, un país on l’ús del cotxe compartit està més avançat. Ells han aprovat una bateria de mesures com subvencions des de les comunitats autònomes que bonifiquen el cotxe compartit entre domicili i feina, pot arribar fins i tot a ser totalment gratuït per al passatger. I després també amb infraestructures com els carrils bus-VAO, on poden anar els cotxes compartits; els descomptes en els peatges...