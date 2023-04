Al voltant d’una setantena de treballadors de l’empresa càrnia de Cornellà de Terri Artigas Alimentària estan afectats per un ERTO pactat amb el comitè d'empresa i que és efectiu des del passat 11 d’abril.

Tot i que unes setanta persones estan afectades per l’expedient de regulació temporal d’ocupació, actualment són 11 els empleats que no treballen, tot i que l'expedient contempla que aquest nombre es pot reduir o ampliar en funció de les necessitats de producció. Tots els afectats són empleats de la secció de porc d’Artigas Alimentària, des de treballadors de l’escorxador, especejament o expedicions, entre d’altres.

Menys porcs

Des del comitè d’empresa i des del servei legal de la companyia detallen que la decisió arriba arran dels problemes en la producció de derivats del porc. Artigas Alimentària ha passat de matar al voltant d’uns 1.500 porcs diaris a matar-ne pràcticament la meitat. «No hi ha matèria primera, no hi ha animals», expliquen des del servei jurídic de la companyia càrnia.

Per la seva banda, des del comitè apunten que la caiguda en la producció és una conseqüència directa de les malalties que afecten el sector porcí, juntament amb la pujada del preu del porc en els darrers mesos.

L’expedient de regulació temporal d’ocupació a la companyia va començar fa més de dues setmanes. Llavors 15 persones estaven en ERTO, però «ja han tornat quatre», relaten des del comitè d’empresa.

L’empresa preveu mantenir entre deu i quinze treballadors en ERTO, tal com ha succeït fins al moment, malgrat que no es descarta que pugui créixer aquest número. Tot depèn de com evolucioni la situació, expliquen.

Des dels serveis jurídics d’Artigas Alimentària, asseguren que els treballadors en ERTO «rotaran», sigui setmanalment o cada dues setmanes. És a dir que dels 70 afectats no sempre seran els mateixos treballadors que estaran en ERTO.

Tanmateix, des del comitè d’empresa neguen que aquesta afirmació sigui certa i asseguren que no tenen constància que l’empresa tingui previst fer rotacions, sinó que simplement s’augmentaran o es disminuiran les persones en ERTO depenent de les necessitats de la companyia.

En principi, l’ERTO ha de tenir una durada d’un any. Tot i això, el comitè d’empresa assegura que «si tot va bé» esperen que aquesta situació pugui canviar un cop hagi passat l’estiu.

A més, els representants dels treballadors detallen que hi ha un compromís amb l’empresa per a tornar a negociar. Això es farà sempre que Artigas Alimentària superi els 800 porcs diaris. «Ha de ser de mitjana, és a dir, no que un dia se superin els 800 perquè potser al dia següent es maten 500», expliquen des del comitè. Un cop aquesta condició es compleixi, els treballadors i l’empresa gironina tornaran a seure per a negociar.