Sota el lema «apujar salaris, abaixar preus i repartir beneficis», al voltant d’un miler de persones s'han manifestat aquest dilluns a Girona en la mobilització convocada per CCOO i UGT per l’1 de maig.

«Que baixin els preus i pugin els salaris», «volem treballar amb dignitat», «salari o conflicte», o «que aquesta crisi la pagui la patronal» han estat alguns dels càntics que s'han pogut escoltar per part dels manifestants durant la concentració, que ha arrencat a la plaça Independència, passant per Jaume I, i ha acabat a la plaça del Vi.

Allà, els representants dels sindicats majoritaris s'han dirigit a tots els participants de la marxa. Els sindicats denuncien que les empreses estan acumulant beneficis que no es repercuteixen en els salaris dels treballadors, motiu pel qual demanen un millor repartiment de la riquesa. «Volem una societat per a tots i per a totes, no només per a uns quants», ha reclamat el secretari general de la UGT a les comarques gironines, Maxi Rica.

Rica considera que per part del sector empresarial predomina la idea de «si jo vaig bé, si jo em forro, si jo tinc les butxaques plenes, la panxa contenta i el Porsche al carrer és que la societat va bé; doncs no, no és veritat la majoria social no anem bé», ha exposat. Per aquest motiu reclama solucions que suposin «viabilitat per les empreses, però també pels treballadors».

Per la seva banda, la secretària general de CCOO a les comarques gironines, Belén López, ha assegurat durant la seva intervenció que «la inflació ens està portant a la gent treballadora a la pobresa». «A Girona la cistella de la compra s’ha incrementat un 14% i els salaris un 4%».

La secretària general de CCOO a la demarcació ha reclamat que les empreses «reparteixin els beneficis amb la classe treballadora». «La responsabilitat social no és un paper, no és posar plaques fotovoltaiques, no és fer un protocol de no sé què; la responsabilitat social és pagar uns salaris dignes perquè la gent pugui arribar a final de mes, donar menjar als seus fills i pagar la llum», ha exposat.

A més, Belén López ha explicat, durant el seu discurs en el tram final de la concentració, que, a banda de la pujada salarial, els treballadors «tenim altres drets a conquerir: els drets a ciutadania, el dret a l’educació o el dret a la sanitat». També, López ha apuntat que «cal que aquest país faci un pacte pel jovent. No podem tenir a la nostra joventut com la tenim, sense emancipar-se i sense un treball que no sigui precari».

Les municipals, a tocar

Les municipals també han estat protagonistes durant la jornada. Amb les eleccions a la cantonada, els sindicats han demanat als partits polítics d’esquerres que es tinguin en compte les necessitats dels treballadors. «Companys d’esquerres, l’única manera de fer front a l’avançament de les polítiques feixistes i totalitaristes és millorar les condicions materials de la gent treballadora», ha dit Belén López.

Amb la mirada posada en les eleccions, els representants dels sindicats també s'han dirigit als treballadors. «No donem suport als partits feixistes, xenòfobs, votem a aquells que parlen el nostre idioma, que es preocupen per nosaltres», ha demanat Maxi Rica. «Anar a votar no és només anar a posar una papereta a una urna, és decidir en quines ciutats i viles volem viure», ha afegit Belén López.

«Hem d’anar tots junts»

Durant la marxa, alguns dels participants han explicat a aquest diari la importància de manifestacions com la celebrada aquest dilluns. «La classe obrera està dividida; hem de veure que tots estem igual de fotuts i en dies com aquest son per recordar-nos que hem d’anar junts, perquè si no no podem canviar res», ha relatat Lluís Palermo, informàtic que actualment es troba en atur. «Crec que cal solucionar ja el problema de l’habitatge i regular el preu del lloguer. A més, també és important que els salaris no es quedin estancats, malgrat que es van fent petites millores s’ha d’augmentar el salari base», ha afegit.

Tanmateix, per aquest mateix motiu, alguns dels manifestants consideren que la participació per part de la ciutadania hauria de ser més elevada. «Tal com està la situació a nivell de precarietat em sembla que hi ha poca gent», ha afirmat Manuel Férez, professor universitari.

«La gent no té una visió prou seriosa del que significa un dia com aquest, com l’1 de maig. És més còmode estar-se a casa», ha exposat Carmen Asunción España, administrativa i assistent a la concentració.

Manifestació de la CGT i la IAC

Posterioment, a partir de les 18 h, Girona ha acollit una manifestació alternativa a la celebrada al matí. La Rambla de la Llibertat ha estat el punt de trobada de la concentració organitzada per la CGT i la IAC. «Els seus beneficis, la nostra misèria» o «si avui no lluites, demà no ploris», van ser alguns dels lemes que han encapçalat algunes de les pancartes que els manifestants han lluït durant la concentració.

El sindicalisme alternatiu ha reclamat la derogació de la reforma laboral, la reducció de l’edat de jubilació en manifestacions celebrades a diferents ciutats de Catalunya. A Banda de Girona, a la tarda, la CGT i la IAC també han estat protagonistes a Barcelona i a Tarragona.