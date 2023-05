Els sindicats tornen al carrer aquest 1 de Maig amb manifestacions arreu del país per reclamar millores laborals. La jornada de celebració més important del moviment obrer mundial, instaurada per reivindicar la jornada de vuit hores, centrarà les reivindicacions a Catalunya a exigir que els sous s'adeqüin a la inflació. Les organitzacions sindicals majoritàries, CCOO i UGT, han convocat marxes al migdia a les capitals de demarcació i també a Terrassa, Tortosa i Igualada. A la tarda prendrà el relleu del sindicalisme alternatiu, encapçalat per la CGT i la IAC, que reclamarà la derogació de la reforma laboral, la reducció de l'edat de jubilació en una manifestació a les 18 h a Barcelona, a Girona i a Tarragona.

Sota el lema 'Apujar els salaris. Abaixar els preus. Repartir beneficis', la reivindicació salarial centrarà les manifestacions dels sindicats majoritaris, CCOO i UGT. Les organitzacions, que tenen més de 42.000 delegats en conjunt, encaren l'1 de Maig com una jornada de celebració dels "drets recuperats" i de les "reformes estructurals" aconseguides com la laboral o de les pensions, i també l'increment del Salari Mínim Interprofessional.

Amb tot, també hi haurà crítiques a l'actitud "indecent" de la patronal pel bloqueig en la negociació d'increments salarials que pal·liïn la inflació.

La manifestació a la capital catalana anirà de plaça Urquinaona al final de la Via Laietana, mentre que a Tarragona sortirà de la plaça Imperial Tàrraco, a Girona començarà a la plaça de la Independència i a Lleida a la del Treball. A Terrassa la marxa està convocada a les 11 h a la plaça Lluís Companys; a Tortosa el punt de trobada serà el CAP El Temple a les 11h45 i a Igualada al passeig de Mossèn Jacint Verdaguer amb el carrer de Sant Magí a les 11.30 h.

Durant el recorregut de la marxa de Barcelona, es farà un homenatge a Camilo Rueda i Carles Vallejo torturats durant la dictadura a la comissaria de Via Laietana i també a totes les víctimes de sinistralitat laboral a la plaça Ramon Berenguer.

USOC, manifestació per Gràcia: 'Salaris per viure'

Per la seva banda, la Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC), la tercera força sindical de Catalunya amb 3.000 delegats, també organitzarà una manifestació al matí. En aquest cas, serà una marxa a partir de les 11 h que recorrerà els carrers del barri de Gràcia Nova de Barcelona, sota el lema 'Salaris per a viure' i que acabarà al Centre Cívic de la Sedeta. "La insostenible pujada dels preus, sobretot de l'alimentació més bàsica, devaluen constantment el valor real dels salaris.", assegura el comunicat de convocatòria de la marxa. USOC exigirà un increment de sou que permeti viure amb dignitat i no només sobreviure.

CGT, a Jardinets de Gràcia: 'Contra l'asfixiant pujada de preus'

A la mateixa hora està convocada una convocatòria de la CGT a Jardinets de Gràcia que anirà fins a la Plaça Joanic, amb el lema 'Contra l'asfixiant pujada de preus. Acció directa!'. La marxa denunciarà la pujada de preus "imparable d'allò que és bàsic per una vida digna" dels treballadors i serà crítica amb els "sindicats majoritaris venuts al servei del capital i dels seus interessos" i també amb la nova reforma de pensions que "no millora les condicions de la classe treballadora. "L'any del centenari de l'assassinat de Salvador Seguí, obrer anarcosindicalista, ens ha de servir com a exemple que des de sempre, els drets s'aconsegueixen amb l'acció directa i la lluita al carrer i als centres de treball", afegeix el comunicat de convocatòria de la manifestació.

La Intersindical, a plaça Tetuan: 'Salaris amunt, pensions dignes'

En paral·lel, La Intersindical, que és el cinquè sindicat del país amb 1.200 delegats, es manifestarà a les 12 h a la Plaça Tetuan de Barcelona, que anirà cap al Parc de l'Estació del Nord, sota el lema 'Salaris amunt, pensions dignes'. La mobilització protestarà contra la caiguda de poder adquisitiu que "no para de baixar" per la classe treballadora i contra la reforma del sistema de jubilació que "no amplia drets, sinó que amplia retallades". A banda de la manifestació, també hi haurà cant de glosa i un dinar per a afiliats, simpatitzants i militants del sindicat.

El sindicalisme alternatiu, a la Rambla del Raval

Més tard, a les 18 h, hi haurà la marxa convocada per la Taula Sindical de Catalunya, que agrupa organitzacions com CGT, Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), CNT, COS, Solidaritat Obrera i Cobas. La protesta, que a Barcelona sortirà de la rambla del Raval, a Girona de la Rambla i a Tarragona de la plaça Imperial Tarraco, reclamarà la derogació completa de la reforma laboral, de la llei mordassa i d'estrangeria, i la reducció de l'edat de jubilació i de la jornada laboral.

En un manifest conjunt, les sis organitzacions sindicals acusen el govern espanyol de ser "mentider" per no derogar la llei mordassa o retirar les parts "més lesives" de la reforma laboral "tal com va prometre". Per la Taula Sindical, l'executiu està "agenollat als poders econòmics". D'altra banda, denuncien "la precarització dels serveis públics, la privatització, l’increment de pressupost militar, l’explotació dels migrants".

A banda de millores laborals, les organitzacions se solidaritzen amb la lluita contra la reforma de les pensions del govern francès i, per aquest motiu, la marxa de Barcelona passarà pel consolat de França, abans d'acabar el seu recorregut a la seu de Foment del Treball.