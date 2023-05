Dones líders de diferents sectors participaran en la jornada eWoman Girona, que tindrà lloc el pròxim 18 de maig a l'Auditori-Palau de Congressos a partir de les 10 del matí. L'esdeveniment busca servir de motivació i d'inspiració a altres dones i enriquir la imatge de la dona actual, integrada en llocs professionals de tendència digital.

La jornada comptarà amb diverses experiències sintetitzades en intervencions curtes per garantir un ambient entretingut i dinàmic. Entre les ponents destaquen Lorena García Piña, directora d'Andares&Co i creadora d'Andares&Co Party by Lorena; Cristina Cabañas, presidenta de Guitart Hotels i de Fundació Climent Guitart; i Alba Carré, CEO de Calsina Carré.

Durant l’acte s’entregarà un premi pel desenvolupament professional by Toni Pons i una sessió de coaching a càrrec de CAMBYO. L'esdeveniment conclourà amb un coffee-networking a les 11:45h.

L'esdeveniment està organitzat per Diari de Girona i Prensa Ibérica. L’acte està impulsat per Caixabank. El patrocinador principal és en Toni Pons i comptem amb la col·laboració d’Igrup i Prat Sàbat.

Inscripció gratuïta

eWoman Girona es presenta com un altaveu per mostrar casos d'èxit de dones que han destacat per la seva trajectòria professional i lideratge empresarial a diferents sectors. És obert a tothom que vulgui gaudir d'una jornada inspiradora i compartir vivències i experiències personals i professionals.

La inscripció està disponible aqui, a la pàgina web de l'esdeveniment.