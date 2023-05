Dolors Callís, nascuda a Banyoles, ha estat nomenada presidenta d'ASEPRHU, l'Associació Espanyola de Productors d'Ous, durant l'assemblea general de l'entitat que es va celebrar aquesta setmana a Madrid. L'empresària catalana pren el relleu de Juan Gigante, que ha ocupat el càrrec en els darrers quatre anys.

Callís representarà els productors d'ous davant l'administració espanyola en una etapa clau pel sector avícola de posta, pel gran nombre de reptes que se li presenten actualment i en el futur pròxim. Un d'ells és la modificació del marc normatiu que s'aplica al sector de l'ou, sobretot en l'àmbit del benestar animal, que obligarà les empreses a realitzar un gran esforç d'adequació per l'eliminació del sistema de cria en gàbies, així com canvis en el maneig i en el transport, entre altres.

Dolors Callís ha desenvolupat tota la seva carrera professional al sector avícola i en l'actualitat forma part de l'equip directiu de les empreses familiars gironines Liderou i Miquel Avícola. També és vicepresidenta i membre de la junta d'INPROVO (Organización Interprofesional del Huevo y sus Productos) i del Instituto de Estudios del Huevo, on ha ocupat diferents càrrecs en els últims anys.

"El sector avícola requereix molta dedicació. En el meu cas, soc la quarta generació d'avicultors, i puc dir que és una professió completament vocacional, on sents passió pel que fas. Tinc el convenciment ple que les associacions són imprescindibles per impulsar canvis i defensar els interessos d'un sector que produeix un dels millors aliments com és l'ou. Com a presidenta d'ASEPHRU, tinc la voluntat de treballar buscant el màxim consens entre les institucions i la il·lusió de consolidar un equip que representi àmpliament el nostre sector", relata Callís.