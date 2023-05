Food Delivery Brands, grup de restauració que gestiona a Espanya Telepizza i Pizza Hut, ha arribat a un acord amb els seus creditors i accionistes i ha signat l'acord per al refinançament del seu deute dins del marc de la seva estratègia per a impulsar el negoci i el seu creixement futur.

Així, la signatura de l'acord per al refinançament del seu deute, que suposa una reducció pròxima als 240 milions d'euros i una extensió dels terminis d'amortització prevists fins a 2028, inclou a més una injecció de 71 milions d'euros.

Els termes finals d'aquesta operació, subjecta a un procés de formalització judicial que conclourà previsiblement en el segon semestre d'enguany, i l'acord marc del qual va ser signat el mes de gener passat, compten amb el suport d'un grup de tenidors dels bons sènior garantits del Grup que representen més del 80% del total.

Els bonistas prenen el control

El tancament d'aquest procés suposarà un canvi en l'accionariat de Food Delivery Brands, pel qual els actuals tenidors del deute sènior de la companyia, entre els quals es troben Oak Hill Advisors, L.P., Blantyre Capital Limited, H.I.G Capital, LL., Fortress Investment Group LLC i TREO AM, passaran a tenir el control del grup i els accionistes actuals es diluiran íntegrament.

Els nous accionistes han injectat nous fons per valor de 31 milions d'euros per a garantir la liquiditat del grup mentre es formalitzen tots els passos legals, segons ha informat la companyia en un fet rellevant.

Aquest suport financer es podria ampliar fins als prop de 60 milions en finalitzar el procés, mostra de la confiança i compromís dels bonistes amb l'empresa i el negoci. A aquesta xifra se suma, a més, una injecció dels actuals accionistes per valor d'11 milions una vegada obtinguda l'aprovació judicial corresponent al procés.

L'acord signat per a la reestructuració del deute implica la capitalització d'una part significativa de l'actual deute del Grup, aproximadament el 50%, amb una reducció d'aquesta pròxima als 240 milions d'euros, i una extensió dels terminis d'amortització prevists fins a 2028, la qual cosa permetrà situar el palanquejament estimat per als pròxims anys en nivells de x4 resultat brut d'explotació (Ebitda).

Addicionalment, els creditors han acordat l'extensió de la suspensió temporal concedida el passat 16 de gener sobre el pagament dels interessos dels bons sènior, amb venciment a aquesta data i al 17 de juliol de 2023, que s'amplia fins al 16 d'octubre del 2023.

Presentació de resultats

A més, s'ha acordat una ampliació del termini per a la presentació dels resultats de 2022 fins a juliol de 2023.

A conseqüència de l'operació, que suposa un punt d'inflexió i l'inici d'una etapa nova i sanejada per a la companyia, el grup reflectirà en els seus comptes corresponents a l'exercici 2022 una deterioració comptable de 232,2 milions d'euros corresponent a l'ajust del valor de la inversió dels accionistes actuals, anticipant l'efecte de la pèrdua de la seva participació una vegada conclogui el procés de refinançament.

Aquesta depreciació té un caràcter merament comptable i no és representativa de la solidesa ni de l'evolució real i resistència del negoci, les vendes del qual cadena de 2022 es van situar per sobre dels 1.300 milions (a tipus de canvi constant), un 10,4% superiors a les de 2021.

Ajust de 278 milions

Així, si bé els resultats de l'exercici de 2022 llançaran unes pèrdues comptables per import de 278 milions d'euros, aquest resultat inclou tant l'esmentat ajust de la inversió dels actuals accionistes com l'elevada càrrega financera, per valor de 37 milions d'euros, derivada del deute actual, i que es veurà substancialment reduïda després del refinançament.

Excloent aquests factors, el Ebitda ajustat sota IFRS16 ascendiria a 58 milions d'euros, un 18% menys que en 2021, a conseqüència de l'efecte de la inflació en els marges del negoci.