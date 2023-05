EVO és un dels bancs digitals més grans d'Espanya i des de fa només quatre anys opera com el banc 100% digital de Bankinter. La seva història es remunta a l'any 2012, quan es va presentar al mercat com el primer banc nascut després de la gran crisi financera i amb una proposta de Banca Intel·ligent que tenia la missió d'usar les noves tecnologies per modernitzar la manera com les persones gestionaven els seus diners. Avui dia, EVO és un dels bancs digitals més avançats tecnològicament del mercat i compta amb una oferta comercial dissenyada per a persones que busquen un servei financer complet i no necessiten una oficina física per al seu dia a dia. Juan Rosas, llicenciat en Ade i Dret i director executiu de Negoci i Laboratori de clients:

EVO Banc va néixer el 2012 sent ja un banc totalment digitalitzat amb molt pocs competidors, ¿quins avantatges suposa per al consumidor una proposta 100% digital?

Avui dia ser un banc digital no és un element diferencial per se. Segur que moltes de les persones que estiguin llegint aquestes línies operen amb un banc de tota la vida que també té un bon servei en línia. Des del punt de vista d'EVO, el nostre valor és que no digitalitzem allò analògic, sinó que treballem des d'una visió purament digital, i això fa que els serveis, els productes i les experiències que rep un client sigui molt més eficient i senzilla.

En no arrossegar grans estructures comercials ni tecnològiques, vam poder ser pioners a l'hora d'incorporar tecnologies que anys més tard es van convertir en estàndard per a molts altres. Estic pensant per exemple en la contractació o gestió de tots els productes amb filosofia “one click”, sistemes d'intel·ligència artificial que faciliten l'accés a productes d'inversió que abans només podien contractar grans patrimonis, o la capacitat d'oferir una resposta omnicanal i personalitzada que evitin que una persona vegi un banc diferent segons el canal des del qual ens contacta.

Fa 10 anys era més difícil que els consumidors preferissin processos digitals a l'oficina bancària tradicional. ¿Com és la situació ara?

Tot i que ha passat tot just una dècada des de la irrupció de la banca digital com una alternativa a tenir molt en compte, avui dia estem en un moment d'adopció massiva que s'ha vist accelerat després de la pandèmia, quan milions d'usuaris de tota la vida van veure que els bancs digitals com EVO no només feien el mateix que els seus bancs de sempre, sinó que a més ho feien més fàcil o amb serveis més innovadors i útils. Només hi ha un servei que no es pot digitalitzar, que és el maneig d'efectiu, i per això oferim una de les xarxes més àmplies d'Espanya per a retirades i ingressos d'efectiu, amb més de 18.000 caixers, o aliances amb ‘partners’ com Correus, per exemple.

Fa molt de temps que la banca digital no és una cosa de joves, urbanites o entusiastes de la tecnologia. Avui dia, EVO pot ser el banc principal de qualsevol persona que tingui un telèfon mòbil i vol un servei complet i de qualitat per a qualsevol necessitat financera que tingui al llarg de la seva vida.

Us heu posicionat com la millor plataforma digital de fons indexats. ¿Quins avantatges oferiu davant de la competència?

A EVO hem redissenyat completament la nostra proposta d'inversió per donar un servei molt bo a dos tipus de clients diferenciats. D'una banda, sabem que hi ha moltes persones que són estalviadores i volen invertir però no saben com fer-ho, per als quals apostem per serveis d'inversió passiva que els permet invertir en milers d'actius de tot el món de manera eficient i molt diversificada. I de l'altra, per als clients que saben el que volen, comptem amb una plataforma de compravenda de valors líder al mercat en experiència i preu.

En el cas de la gestió indexada, comptem amb diverses línies, però és cert que els fons indexats i ETF són l'estrella perquè ofereixen la tarifa més competitiva del mercat i amb accés a productes de les gestores principals del món que destaquen pel seu bon comportament i l’alta demanda entre inversors amb els millors preus del mercat. A més, per començar a operar, només cal el compte inversor d'EVO, que s'activa en menys d'un minut.

¿Quins avantatges tenen els fons indexats davant dels ETF?

Tant els fons indexats com els ETF són dos productes molt convenients en la mesura que repliquen el comportament d'un índex de referència, per la qual cosa el cost de selecció i gestió d'actius és molt més reduït que la gestió activa, i la diversificació és més garantida que amb la compra de productes molt més concrets. La principal diferència entre un fons i una ETF és que aquesta última cotitza en borsa i té un valor liquidatiu al final del dia, per la qual cosa es podria dir que és un híbrid entre una acció i un fons convencional.

Heu llançat un cercador d'ETF com una solució única que no té cap entitat, però ¿què permet al consumidor aquesta eina?

Per ser un banc líder en la gestió indexada, a més d'oferir un bon catàleg de productes, has de disposar d'eines que ajudin els clients a trobar la solució que els encaixa millor. Per això hem signat un acord amb Morningstar per oferir als nostres clients un cercador d'ETF. Amb aquesta eina s'accedeix a tots el nostre catàleg d'ETF i el client pot buscar aplicant filtres per risc, rendibilitat, composició, sostenibilitat i fins i tot els poden comparar de forma gràfica o tècnica. El nostre objectiu és que algú que vulgui invertir no es vegi aclaparat per una quantitat ingent de fons, sinó que siguem capaços d'ajustar la foto a allò que realment li encaixa.

¿En quins casos la gestió indexada és més interessant que la gestió activa?

Són dues opcions diferents per a diferents tipus d'inversió. La gestió activa està més pensada per a inversors que tenen certa capacitat d'entendre les oportunitats del mercat, i per això tenim una plataforma amb més de 15.000 actius de tot el món i que és una de les millors opcions per operar al mercat nacional o americà. En aquest darrer, de fet, oferim operativa completament gratuïta. I la gestió indexada, sigui amb roboadvisor amb algorismes intel·ligents, sigui amb fons indexats o ETF, oferim una forma d'inversió que a mitjà i llarg termini resisteix la volatilitat dels mercats i ofereix rendibilitats iguals o millors.

També afegiria que tan important com el producte és l’experiència d’usuari a l’hora de contractar, monitoritzar i operar amb les teves inversions. L´accessibilitat, la transparència, la usabilitat i el cost són els quatre atributs crítics que sostenen la nostra plataforma d´inversió.

¿En què consisteix el Fons d'Inversió Intel·ligent?

El Fons Intel·ligent d'EVO és un fons amb dos compartiments, un que inverteix en renda fixa i un altre en renda variable, sense inversió mínima i el que fa que sigui únic al mercat. Gràcies a l'ús de la tecnologia, el nou Fons Intel·ligent connecta dues polítiques d'inversió en un únic fons. Amb ell, els inversors podran triar, amb un únic moviment de dit des del telèfon mòbil, com distribuir la seva inversió entre renda fixa a curt termini o renda variable, la qual està diversificada amb un 30% Europa, 35% Àsia i 35% EUA .

Amb aquest fons, EVO permet que cada usuari esculli, en cada moment, quina part de la seva inversió es dedica a inversions més prudents o atrevides, cosa que li permet més marge de maniobra per protegir-se en moments estressats o aprofitar moments d'estabilitat o creixement de els mercats.

¿De quins altres serveis i tarifes competitives es pot beneficiar el consumidor d'EVO Banc?

Ser un banc digital ens proporciona una eficiència en costos que ens permet oferir una política de zero comissions i tarifes molt competitives en qualsevol categoria on operem. A dia d'avui estem al top 5 d'Espanya en la nostra gamma de productes, ja sigui comptes remunerats, hipoteques, inversió, etc. El nostre objectiu és ser prou bons en qualsevol producte perquè un client no hagi d'anar saltant d'oferta en oferta. Volem ser un banc a llarg termini pels nostres clients.

¿Objectius tecnològics a curt i llarg termini?

La tecnologia és una de les fortaleses competitives més importants que tenim en aquest moment. Hem desenvolupat en els darrers anys una infraestructura tecnològica molt robusta i alhora molt àgil per admetre innovacions digitals, ja siguin pròpies o d'altres. I per descomptat, el món de la dada ha esdevingut un element clau no només per a la presa de decisions sinó per oferir una experiència molt més personalitzada i en temps real.

Un dels nostres objectius principals és que la gran complexitat del món tecnològic es traslladi al client des d'un punt de vista fàcil, amigable i sense complicacions. I a més, apostem per un servei pioner en tecnologies d'intel·ligència artificial que ens permeten anar un pas més enllà. Per exemple, EVO va ser pioner a nivell mundial a entendre que el món del ‘big data’ i de la intel·ligència artificial podien fusionar-se i canalitzar-se a través de la veu per crear un assistent intel·ligent que realment ajuda una persona a entendre millor les seves finances personals i a operar d'una manera molt més còmoda.