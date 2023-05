La patronal gironina FOEG va celebrar dijous al vespre una jornada/debat que tenia per objectiu resoldre dubtes del sector empresarial gironí i fer front a la seva preocupació entorn l’afectació de la sequera, entesa aquesta com un dels principals problemes a Catalunya ara mateix.

El president de la patronal FOEG, Ernest Plana, va donar la benvinguda als assistents explicant que “no podem confiar en la pluja, que no depèn de nosaltres, però ens podem ocupar de millorar la gestió de l’aigua”.

En aquest sentit, la patronal gironina fa seves les principals conclusions en les que van coincidir els ponents, com per exemple la necessitat d’augmentar el rendiment de les infraestructures, de reduir consums i invertir en la reutilització de l’aigua. Així com ser part de la solució en la millora de l’eficiència dels usos en els sectors industrial, turístic i agrícola. Però sobretot en reclamar que sigui un tema transversal i de país, amb visions que superin legislatures i colors polítics, i que impliquin tots els sectors; tan públics com privats.

Van participar en el debat el gerent del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona, qui també va ser president de l’ACA durant sis anys i gerent de l’empresa plurimunicipal de serveis FISERSA durant 14 anys, Jordi Agustí; el vicepresident de la Junta Central d’usuaris d’aigües Baix Ter, Narcís Illa; el director de Catalan Water Partnership, Xavier Amores; o l’enginyer industrial i consultor en matèria d’aigua Joan Gaya.

Jordi Agustí va centrar el debat en resposta a la pregunta de Què hem de fer com a pais? Segons Agustí: “Hem de reflexionar, cooperar, acordar i comprometre’ns davant d’aquest nou paradigma. Fins ara hi havia dos models, un de centrat en infraestructures per ampliar l’oferta, i un altre del 2000 orientat a la protecció del recurs de l’aigua. Aquest, però, és des de l’enfoc d’una Europa humida. Ara a Europa també hi ha sequera, cal una gestió hidrosostenible i repensar la manera de planificar, tenint en compte el clima de demà, en que no hi haurà prou aigua. Així que la única cosa que es pot fer és adaptar-nos i reduir el consum, reutilitzar i tendir al consum zero especialment al sector industrial a base de reaprofitament de l’aigua, i això no és cosa d’una conselleria només, és un problema de Govern, l’administració l’administració hidràulica hauria d’estar ubicada administrativament de manera diferent de tal manera que la seva acció fos més transversal.”

"Es paga l'aigua a un preu molt inferior al que val"

Joan Gaya va mostrar diferents gràfiques sobre l’evolució de la temperatura a Catalunya, les precipitacions o el cabal dels embassaments, per arribar a la conclusió que tot i que no plou excepcionalment menys que en dècades passades, l’abandó de superfícies agràries i la seva substitució per boscos (que consumeixen molta aigua), sumat a l’augment tèrmic provoca entre un 25 i un 30% del decrement en l’afluència de pantans que fa que el cabal dels embassaments hagi passat d’un 20 a un 10%”.

A banda va afegir que: “Quan parlem de garantia d’aigua parlem a la garantia de quantitat, de qualitat i de servei. El veritable cost de l’aigua és el cost de la garantia i es paga molt menys del què val”. Per tot plegat ha llençat una pregunta / reflexió: Per què l’administració subvenciona un bé escàs?

Narcís Illa va dir que: “Tots reivindiquem el pacte nacional per l’aigua, segons la meva opinió l’ACA ha tingut una gestió equivocada, pensant en plans de sequera i restriccions de l’aigua, però no s’han plantejat mesures per preveure aquestes sequeres.” A banda va exposar que caldria “apostar per un país connectat hidrològicament. No és concebible que hi hagi pobles sense aigua tot i tenir embassaments a prop. Per tant la xarxa de distribució d’aigua pel consum humà hauria de ser radial.” Va acabar la seva intervenció explicant que “Si treballem tots junts ens en sortirem, el país és capaç de produir l’aigua que necessitem però cal tenir un pacte d’estat per saber on volem anar.“

"Cal una planificació a llarg termini"

Xavier Amores va explicar que “hi ha un factor clau vinculat a la gestió de la demanda i a la gestió de l’oferta. Cal reflexionar sobre quins incentius donem al sector empresarial per fer inversions. És per això que crec també que cal impulsar noves polítiques de país.” També va posat sobre la taula la lentitud dels processos administratius i burocràtics. “Això donaria per un capítol a part, però hi té molt a veure en que no puguin desenvolupar-se certes inversions o infraestructures”. Finalment va posar de relleu la necessitat de reflexionar sobre “quines inversions són urgents, a banda de prioritàries, per fer al nostre país. Cal una planificació a llarg termini i no poden haver-hi inversions aturades per cap qüestió, menys encara administrativa“.

Xavier Soy, advocat i secretari de la FOEG va moderar la taula rodona. La FOEG va lamentar que l’Agència Catalana de l’Aigua declinés la invitació de participar en la jornada.