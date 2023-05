La despesa turística amb targeta a les comarques gironines l’any 2022 va ser de 1.937 milions d’euros, un 17% més que l’any 2019, any de referència abans de l’esclat de la pandèmia.

Aquesta va ser una de les dades que Roser Prats, responsable d’Hotels&Tourism a la direcció territorial Catalunya de CaixaBank, va posar ahir sobre la taula, en la seva intervenció durant la jornada «Quins són els pronòstics del turisme a la Costa Brava?», organitzada pel Diari de Girona a S’Agaró amb el patrocini de l’entitat bancària.

Més de la meitat d’aquestes dades es van assolir durant la temporada alta del turisme, entre juny i agost. Durant aquests mesos els turistes van gastar amb targeta 985 milions d’euros a les comarques gironines, un 23% més que el 2019, segons les dades de CaixaBank.

Efecte inflació

Tanmateix, malgrat que les xifres son bones, la responsable d’Hotels&Tourism a la direcció territorial Catalunya de l’entitat va explicar que «cal tenir en compte que hi ha hagut l’efecte de la inflació».

Pel que fa a la despesa turística domèstica amb targeta, Girona, Platja d’Aro, Palafrugell i Lloret de Mar son els municipis on es van gastar més quantitat. En canvi, si ens fixem en aquestes xifres pel que fa a distribució de la despesa turística internacional per poblacions, el llistat el lidera la Jonquera, seguida per Lloret de Mar, Roses, i Platja d’Aro.

L’any passat la despesa turística en targeta a les comarques gironines va tenir un pes total del 30,3% del total de la despesa amb targeta a la demarcació, un 11,4% correspon a despesa turística domèstica i un 18,9% en despesa turística internacional.

En la seva ponència a la jornada, la responsable d’Hotels&Tourism a la direcció territorial Catalunya de CaixaBank també va presentar dades referents a les diferents comarques de la Costa Brava. Al Baix Empordà la despesa turística en targeta l’any passat va créixer un 21% respecte a l’any 2019, mentre que el creixement va ser d’un 23% entre juny i agost. Amb Barcelona, Girona i Madrid com a províncies predominants a nivell domèstic i França, Països Baixos i Bèlgica pel que fa al turisme estranger.

Pel que fa a l’Alt Empordà el creixement en el global de l’any en comparació amb abans de la pandèmia és del 15%, el mateix augment que en temporada alta. Els turistes de Barcelona, Girona i Madrid tornen a ser el que més gasten a nivell domèstic i en turisme estranger predomina França Alemanya i Bèlgica.

Finalment, a la Selva, la despesa es va veure augmentada un 17% respecte a l’any 2019, mentre que en comparació amb el mateix any les xifres entre juny i agost van augmentar un 28%. A nivell domèstic tornen a liderar el llistat de despesa les mateixes províncies, mentre que pel que fa al turisme estranger predomina, França, Països Baixos i el Regne Unit.

Previsions per l’any 2023

Roser Prats va reiterar que l’any passat es van millorar les dades turístiques. L'entitat relata que aquest 2023 hauria de servir per consolidar les dades assolides durant el passat 2022. Tot i que les previsions més optimistes apunten que enguany es podrien arribar a millor les xifres del 2022 lleugerament.