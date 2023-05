L'atur ha baixat un 4,6% a les comarques gironines aquest abril i a la demarcació ara hi ha 30.539 persones que busquen feina. Percentualment, la demarcació és el territori català on més baixa la taxa de desocupats. Durant l'abril, 1.491 gironins han sortit de les llistes d'aturats. Al darrere d'aquesta davallada s'hi troba sobretot l'arribada de la Setmana Santa, que marca l'inici de la temporada turística; perquè vuit de cada deu persones que han trobat feina ho han fet al sector serveis. En paral·lel, l'afiliació a la Seguretat Social ha augmentat un 3,68%. Ara, a les comarques gironines hi ha 353.317 afiliats, cosa que en comparació amb el març, suposa que en un mes s'hi hagin afegit 12.530 persones més.

Les dades d'atur de l'abril a les comarques gironines reflecteixen allò que ja anticipaven les d'ocupació durant la Setmana Santa. Les vacances, i el sol que va imperar aquells dies, van traduir-se en platges plenes, cues a restaurants i hotels i allotjaments amb el 80% dels llits plens. I això, de retruc, també s'ha notat al mercat laboral. A la demarcació, durant aquest mes, la taxa d'atur s'ha reduït en un 4,66%. Percentualment, és el descens més gran que s'ha registrat arreu de Catalunya (on de mitjana, l'atur ha baixat un 2,73%). La davallada de desocupats se suma a la que ja es va registrar al març, després d'un gener a l'alça i un febrer amb un descens gairebé irrisori. En concret, durant l'abril hi ha hagut 1.491 gironins que han trobat feina. I gairebé la pràctica totalitat -de fet, 1.194- ho han fet als serveis (dins el qual hi ha l'hostaleria i el turisme). La situació que viu el terciari, però, també s'estén a la resta de sectors. Perquè durant el mes de juny, si bé amb menor mesura, tots ells han reduït la xifra de desocupats. La indústria ho ha fet en 116 persones; la construcció, en 52, i l'agricultura, en 35. Finalment, hi ha 94 gironins que no tenien cap feina anteriorment, i que també n'han trobada una. Un 10,47% menys que fa un any Caldrà veure ara si la inflació i la crisi de preus passa factura en els propers mesos i Setmana Santa ha estat tan sols un oasi. Sigui com sigui, però, les comarques gironines tanquen l'abril amb 30.539 desocupats. En comparació amb el mateix mes del 2022, són 3.572 menys; i traslladat en percentatges, això suposa un descens del 10,47%. De tots els desocupats -aquí, la fotografia es repeteix- la majoria es concentren al sector serveis (21.303). Al terciari, el segueix la indústria (amb 3.469 desocupats), la construcció (2.696) i l'agricultura (746). Per últim, a comarques gironines hi ha 2.325 aturats a qui no els consten feines anteriors. Més afiliació però contractes estancats El descens de l'atur a les comarques gironines, de retruc, també es tradueix amb més afiliats a la Seguretat Social. La demarcació tanca l'abril amb 12.530 treballadors afiliats més, cosa que suposa un increment del 3,68% al llarg del mes. Ara, a comarques gironines hi ha 353.317 afiliats a la Seguretat Social (un 3,62% més si es comparen amb els que hi havia l'abril del 2022). Per contra, però, la contractació s'ha estancat. Durant l'abril, a la demarcació s'han signat 20.917 contractes. Són tan sols 38 més en comparació amb el març i, si es tira un any enrere, la xifra ha arribat a davallar un 15,52%. De tot aquest global, novament, el sector que concentra més contractes és el de serveis (15.723). I per tipologies, gairebé sis de cada deu han estat indefinits (12.375). Això sí, en comparació amb l'any passat -quan la xifra va enfilar-se arran de l'impacte de la reforma laboral- els indefinits d'aquest abril són un 18,77% menys. Catalunya tanca l'abril amb un descens de 9.506 persones a l'atur Catalunya tanca el mes d'abril amb 3,67 milions de treballadors cotitzant a la Seguretat Social, la xifra més alta de la sèrie històrica del mes. L'impuls de la Setmana Santa ha ajudat a generar 38.626 feines (+1,06%) més que al març i a apuntalar el tercer increment mensual consecutiu. L'afiliació ja supera en 113.627 empleats més (+3,19%) les xifres del 2022 i arrossega dos anys d'augments interanuals. L'atur també ha continuat en una dinàmica positiva per tercer mes amb una reducció de 9.506 persones a les llistes dels serveis d'ocupació en comparació al març (-2,73%), deixant el total en 338.795, el més baix des del 2008, quan hi havia 299.387 desocupats. En comparació amb l'abril del 2022, hi ha 25.900 aturats menys (-7,10%).