La candidatura Costa Brava-Barcelona per a la Ryder Cup del 2031 es presenta com a una oportunitat per a les comarques gironines, ja que el club de golf de Caldes de Malavella ha de ser el centre d’aquesta. La Federació Catalana de Golf i la Unió de Federacions Esportives tenen clar que si Catalunya vol acollir la Ryder Cup ha de construir un nou camp de golf a Caldes. Tanmateix, des del Govern valoren el projecte amb reticència, especialment si aquest suposa l’ampliació de les instal·lacions. Tot i això, el sector turístic gironí, almenys part d’ell, ho té clar: «la Ryder Cup és una oportunitat que Girona no pot perdre». Així ho van manifestar ahir els participants de la taula rodona de la jornada «Quins són els pronòstics del turisme a la Costa Brava?», organitzada pel Diari de Girona amb el patrocini de CaixaBank.

«Quan es fa un esdeveniment d’aquest tipus, cinc anys abans i cinc anys després es generen proves internacionals. Estem parlant d’onze anys de proves internacionals que generen riquesa. És una oportunitat per desnacionalitzar, de sostenibilitat...», va explicar Enric Dotras, vicepresident 3r del Patronat de Turisme Costa Brava Girona i del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona.

Per la seva banda, Miquel Gotanegra, president de l’Associació de càmpings de Girona, considera que «s’està fent molta demagògia en aquest tema». «Hem de pensar que el 100% de l’aigua dels camps de Caldes és reciclada», va exposar. «Jo crec que és un projecte totalment assumible. Estem parlant de construir al costat d’un aeroport i en terrenys que no tenen cap protecció», va afegir.

«Veig que és una oportunitat que no podem perdre, però entenc que generi controvèrsia», va apuntar Bàrbara Hallé, presidenta de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de Costa Brava Centre, que creu que «la massa popular no veu l’esdeveniment com una oportunitat tal com ho veiem des de l’empresariat».

La desestacionalització

Durant la jornada, els professionals del sector també van incidir en la desestacionalització. Un dels objectius que es marca el turisme a la demarcació i passa per promocionar el territori més enllà del turisme de sol i platja, allargant així les temprades i facilitant la contractació de professionals. Entre ells es troba el turisme esportiu, que atrau «un públic que no necessita instal·lacions dins del nucli urbà, especialment els ciclistes, i ajuda molt a desestacionalitzar» va explicar Enric Dotras.

«A Girona som pioners del turisme esportiu o turisme actiu, aquest turisme ja fa uns anys que coneix el nostre territori», va remarcar Bàrbara Hallé. Tanmateix, la presidenta de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de Costa Brava Centre també va apuntar que per aquests tipus de públic també cal fer una inversió. «Em preocupa el deteriorament del territori, se n’ha de fer bon ús. Tenim per exemple uns camins de ronda fantàstics que si no es cuiden es deterioraran molt, perquè es fan servir, passa molta gent». Per aquest motiu, Bàrbara Hallé demana que «el Govern destini diners per a la preservació».

En aquest sentit, Gotanegra va recordar que Lloret de Mar va recaptar l’any passat 1,4 milions amb taxes turística. Una quantitat que el president de l’Associació de càmpings de Girona considera que cal invertir per preservar el territori. «Hem de ser exigents amb els nostres ajuntaments perquè som nosaltres qui posem la cara», va afirmar.

A més, els professionals del sector també van denunciar les dificultats administratives amb les que es troben els empresaris turístics a l’hora d’impulsar projectes de sostenibilitat pels seus establiments. «L’administració ens ha de donar un cop de mà facilitat les coses per tirar endavant projectes», va declarar Bàrbara Hallé. «Han de ser facilitadors», va afegir Enric Dotras.

«Les persones com a motor»

El director del Diari de Girona, Josep Callol, va obrir la jornada recordant alguns dels reptes als quals s’enfronta el sector, com la dificultat per trobar personal qualificat, i la jornada celebrada fa un any, que va tenir com a protagonista «les perspectives del sector amb l’escalada de preus per la guerra d’Ucraïna».

Seguidament, Maurici Jiménez, alcalde de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró, va exposar la necessitat de «fer-nos valer com una destinació de referència» i va assegurar que «només podem entendre la nostra economia amb les persones com a motor».

Jenny Xufré, regidora de Turisme de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró, va ser l’encarregada de tancar l’acte. En la seva intervenció va rememorar alguns dels canvis que ha patit la demarcació i va exposar la importància d’acollir jornades com la que va tenir lloc ahir a S’Agaró.