«Els estudis de demanda de l’estació d’AVE a l’aeroport són molt positius»

«Tenim una gran oportunitat amb l’estació d’AVE a l’aeroport de Girona. Els estudis de demanada d’aquesta estació són tan positius que fan por», va assegurar ahir Xavier Flores, secretari general d’infraestructures del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) del Govern d’Espanya.

Flores va ser present a setena jornada de la Fundació Jordi Comas Matamala i l’Agència Catalana de Turisme de la Generalitat de Catalunya, «Turisme, Territori i Societat» (TTS), que va tenir lloc ahir a Calella de Palafrugell.

Juntament amb el periodista Xavier Graset, director del Més 324, que va exercir de moderador, i Josep Vicent Boira, comissionat del Govern espanyol per al Corredor Mediterrani, Xavier Flores va protagonitzar la primera taula de debat de la jornada, que es va centrar en les infraestructures bàsiques del territori turístic. Flores va destacar el paper de les infraestructures per al turisme, «vitals per l’experiència del viatge», va apuntar. «Són la primera part de l’experiència, arribem i marxem per les infraestructures», va dir. El secretari general d’Infraestructures del Mitma va assegurar que l’estació d’AVE a l’aeroport de Girona ha de ser una infraestructura important per a la demarcació. Segons les previsions, el projecte hauria de fer-se durant els pròxims dos anys per començar les obres el 2026.

Per la seva banda, Boira va destacar que «el corredor mediterrani també és un corredor turístic» i d’aquí la seva importància per la mobilitat. Durant la seva intervenció va apuntar que la majoria dels turistes arriben mitjançant carreteres i aeroports, en comparació, a través de tren les dades d’arribades son molt inferiors.

La música i el ciclisme

Una de les taules de la jornada va centrar-se en la música i el ciclisme com a reclams turístics a la demarcació. Pel que fa al turisme esportiu, especialment el cicloturisme, el periodista i escriptor Rafael Vallbona va explicar que «hi ha una part dels visitants que venen per fer esport però és una manera molt eficaç de conèixer el territori». Vallbona considera que seguit de serveis que posen en valor la destinació i aquest cal cuidar-los, com per exemple el paisatge, els tipus de carretera o la gastronomia.

D’altra banda, el codirector del Sónar Festival, Ricard Robles, va afirmar que hi ha una «necessitat de revisar una mica perquè hi ha tants festivals i quin paper hi juguen. Hi ha molts i alguns s’assemblen massa». Robles va explicar cal diferenciar els objectius dels festivals; com per exemple si volen aportar un valor afegit, simplement ser un negoci o si son destinats per gent del territori o la intenció és incrementar l’arribada de turistes.

En la jornada també es van tractar temes com la influència del paisatge i l’arquitectura en la destinació turística o les perspectives econòmiques. En referència al futur de l’economia, Jaume Masana, director de Negoci de CaixaBank, va assegurar que «l’economia creix, la inflació baixa i baixarà i el tipus d’interès conjunturalment continuaran pujant, però a la llarga baixarà també».

Al final de l’acte, el conseller de Recerca i Universitats, Joaquim Nadal, patró de la Fundació Jordi Comas, va tancar l’acte, amb una intervenció en la qual va subratllar que la jornada va mostrar que «hi ha futur, i tots tenim l’obligació ètica, moral i política de treballar pel futur, individualment, i de construir un somni de futur col·lectiu pel nostre país».

El conseller va compartir l’optimisme de Jaume Massana sobre la tendència positiva del creixement econòmic i va dir que «les coses s’han de pagar pel preu que valen» i que «les administracions públiques han d’ajudar a poder pagar el preu que valen les coses, quan s’implica el sector privat i quan la finalitat del que cal pagar és justificat per l’interès públic».