El passat 24 i 25 d’abril més de 200 professionals del sector de la higiene es van donar cita a Dibosch, una empresa gironina especialitzada en la provisió de productes i maquinària per a la higiene professional. L’objectiu de la trobada va ser posar en comú solucions vinculades amb el medi ambient i reptes com l’escassetat d’aigua, imprescindible pels processos de neteja i desinfecció.

Durant els dos dies es van organitzar més de 20 sessions en diferents formats; conferències, taula rodona i sessions de benchmarking on es van presentar diverses innovacions destinades a ajudar les empreses a assolir els seus objectius de sostenibilitat, facilitar els processos de neteja als usuaris i resoldre els possibles requeriments en la gestió dels recursos hídrics i els residus.

En una taula rodona dedicada a l'automatització a centres sanitaris, Elena Bonet, de la Fundació Salut Empordà, Hospital de Figueres, i Paola Estrada, de l'Institut d'Assistència Sanitària Santa Caterina de Salt, van explicar com els robots els ajuden a estalviar fins a un 80% d'aigua en comparació amb la neteja amb fregadores tradicionals. A més, van destacar que els robots els han ajudat a millorar significativament els nivells d'higiene als centres sanitaris i a optimitzar processos amb la incorporació com una eina més al servei de l'equip de neteja i manteniment.

El model turístic gironí

Les estratègies de sostenibilitat de moltes empreses passen per accions directament relacionades amb la gestió de compres i la creació de manuals ètics a l'hora de ponderar els nous proveïdors. Responsables d'empreses referents i de diferents sectors, coincidien en la necessitat d'establir pautes sostenibles, i no estrictament reduir-ho a un criteri de preu.

Raquel Gonzaga, directora de Casa Santa Elena i Jordi Mias Director de l’hotel Carlemany i president de Costa Brava Verd Hotels van compartir les seves estratègies de millora en paràmetre de qualitat i sostenibilitat de la seva oferta hotelera. Evolució que ve impulsada pel compromís del sector en un model respectuós amb el territori i la societat, i que permeti conservar la riquesa cultural i mediambiental del territori.

Objectius com la reducció de residus plàstics o l’ús de químics agressius o l’abastiment de productes ecològics certificats i de proximitat és possible, gràcies a empreses fabricants catalanes compromeses i referents com LC Paper, indústria gironina que fabrica el paper més sostenible d'Europa amb unes instal·lacions abastides per energia 100% verda.