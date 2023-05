El Vívid, el mes de l’enoturisme a la Costa Brava, ha tancat la seva desena edició amb un 90,14% d’ocupació, la xifra més alta assolida en totes les edicions del festival. Aquest any el festival ha comptat amb la participació de 1.866 persones, una de les xifres més elevades de totes les edicions malgrat la cancel·lació per causes climatològiques de la «Mostra del Vi DO Empordà» de Roses, l’activitat més multitudinària del Vívid que cada any compta amb prop de sis-cents participants.

De la seixantena d’activitats programades, quaranta-tres propostes han exhaurit les entrades. De fet, una desena d’activitats han ampliat l’aforament o han programat noves sessions per poder atendre l’elevada demanda registrada en aquesta edició del Vívid. Els esmorzars entre vinyes, els maridatges de vins de l’Empordà amb productes del territori, les rutes de vi i natura i l’activitat musical «Viu la música i el vi», de Capmany, han estat les activitats amb major ocupació i major afluència. L’activitat «Floració des de l’aire» organitzada pel celler Empordàlia es va haver d’ajornar a causa de la climatologia adversa i s’ha reprogramat pel dissabte 3 de juny. Per aquesta proposta es poden comprar entrades directament al celler. Segons l’enquesta encarregada pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona als usuaris del Vívid, el 72,58% dels enoturistes són residents de les comarques gironines, mentre que el 27,12% procedien de les comarques de Barcelona. Les ciutats que més públic aporten al Vívid són, per aquest ordre, Girona, Figueres, Barcelona i Roses. Quant al perfil del visitant, el 46,4% duia a terme activitats del Vívid amb la seva parella, el 41,7% participava amb amics i el 8,6% amb la família. Per franges d'edat, els adults d'entre 50 i 70 anys són el grup més nombrós amb el 48% del total, seguit pel grup de públic d'entre 30 i 50 anys, amb el 40,16%. L'enquesta recull també l'elevat grau de satisfacció del públic assistent, ja el 76,3% valoren com a «molt bona» l'activitat –la millor valoració possible-, i un 14,1% com a «bona». L'informe de valoració també recull que prop del 60% dels assistents han manifestat haver-se quedat a dinar o sopar a la zona, i un 12,6% assegura que ha pernoctat a la Costa Brava amb motiu de la seva participació en l'esdeveniment. Aquestes dades posen de manifest l'impacte econòmic que el Vívid genera en altres sectors com la restauració i l'hostaleria de les comarques gironines i la seva contribució en la desestacionalització turística.