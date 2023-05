Es disparen fins a màxims històrics les arribades per vaixell

Les entrades de gas a Espanya utilitzant vaixells estan marcant nivells rècord. Al març, les arribades per vaixell a les plantes regasificadores van elevar el pes fins a un històric 79% total d’importacions de gas, davant només el 21% que va entrar per gasoducte, segons les últimes dades oficials d’Enagás. Tradicionalment, i fins al tancament del gasoducte Magrib-Europa decidit per Algèria, el repartiment d’importacions entre el tub i el vaixell era pràcticament a parts iguals.

Al març, a les sis plantes regasificadores espanyoles van descarregar un total de 35 vaixells metaners, el registre més gran de tota la sèrie històrica d’estadístiques d’Enagás, que va començar el 2013. Els vaixells van injectar a les plantes un total de 29.940 gigawatts hora equivalents de GNL, el segon volum d’energia descarregada més gran de la història, només per darrere d’abril de 2022, en què es va registrar un pic excepcional després de l’inici de la guerra. Durant el primer trimestre, les terminals de les plantes de regasificació han rebut gas natural de 13 orígens diferents.