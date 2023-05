JARC insta el Govern a modificar les rebaixes dels mòduls de l’IRPF

El sindicat agrari JARC ha demanat aquesta setmana al Ministeri d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (MAPA) que modifiqui les rebaixes dels mòduls de l’IRPF per incloure cultius com la cirera, la vinya o l’horta, que han hagut de fer front a «serioses dificultats» recentment. El sindicat lamenta concretament que s’hagi desestimat aplicar reduccions per als principals productors de cirera del Baix Llobregat, així com per al sector de la vinya.

En aquest sentit, consideren que no s’ha tingut en compte la caiguda de rendiment en multitud de municipis de l’Alt Penedès, on la baixa pluviometria i la pedregada de finals d’agost van fer malbé ceps en nuclis de la comarca i alguns inscrits a la D.O. Alella.

Incidència de la guerra

En la mateixa línia, l’horta del Baix Llobregat ha patit, tal com destaquen des de JARC, l’increment de costos derivats del conflicte bèl·lic a Ucraïna i una menor productivitat per les elevades temperatures, així com una incidència més gran de plagues.

Per la seva banda, els canals de reg no han aportat el volum d’aigua necessari a causa de la sequera, un fet que ha comportat que no es disposés de les necessitats hídriques òptimes per al desenvolupament dels cultius.

Tot i això, JARC ha expressat la seva satisfacció per haver aconseguit rebaixes importants per als productors de farratges, per la qual cosa valora «positivament» que el Ministeri hagi escoltat les seves demandes sobre la reducció estructural del 30% en tots els sectors ramaders, excepte el dels productors d’aviram.

Finalment, en el cas dels productors de boví de llet i oví caprí, tot i haver aconseguit una reducció del 30%, el sindicat creu que la rebaixa hauria d’haver estat d’entre el 50 i el 60% per la manca d’aliment a partir de la primavera a les comarques de la Catalunya Central.