Mida mitjana d’una explotació vitícola

El 31 de juliol de 2022, a Espanya el potencial de producció vitícola sumava 973.498 hectàrees, un 0,8 % menys que en la mateixa data de la campanya anterior, mentre que la superfície plantada de vinya s’incrementava un 0,1% fins assolir les 937.781 hectàrees. Segons recull un informe del Ministeri d’Agricultura sobre les autoritzacions de plantació de vinya concedides a Espanya el 2022 i el potencial de producció vitícola, el 96% de la superfície de vinya a Espanya es troba en territoris emparats sota alguna denominació de qualitat. Em sembla molt important aquesta darrera dada.

El nombre d’explotacions baixa fins a 544.171, amb una superfície mitjana per explotació que es manté estable en 1,72 hectàrees. El 69% de les explotacions tenen menys de mitja hectàrea i ocupen, en conjunt, el 6% de la superfície de vinya. Només el 4% de les explotacions compten amb més de 10 hectàrees, que representen el 61% de la vinya.

El 52% de la superfície és de varietats negres i el 48% de blanques, percentatges que mantenen la relació de les dues campanyes anteriors. La varietat Ull de Llebre continua sent la de més superfície plantada a Espanya, amb 201.427 hectàrees, seguida per la varietat Airén, amb 195.175 hectàrees. La superfície plantada de totes dues varietats destaca molt per sobre de la superfície de les altres. Els joves i els viticultors amb petites explotacions tenen prioritat en les seves sol·licituds d’autoritzacions de noves plantacions.