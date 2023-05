És el moment de vendre el meu pis i comprar-ne un altre?

La pandèmia del coronavirus va accelerar la necessitat de canviar de residència per buscar condicions més bones, una tendència que s’ha consolidat. Així ho revelen les dades: els clients darrere una hipoteca per canviar d’habitatge van augmentar un 32% des del 2020 fins al 2022, segons l’empresa d’intermediació financera Grocasa Hipotecas. Per fer la mudança, molts necessiten desfer-se d’un anterior habitatge en propietat. Triar el millor moment per posar-lo a la venda és clau per aconseguir les millors condicions. Els aspectes a tenir en compte són múltiples sempre que no hi hagi urgència per fer l’operació. La situació del mercat i la fiscalitat formen part d’aquestes variables que poden marcar l’èxit o el fracàs d’una de les inversions més grans que es fan en el transcurs de la vida. La creixent inflació, les pujades de tipus d’interès per part dels bancs centrals i la crisi energètica creen un escenari atapeït d’incògnites. I a l’equació s’han d’afegir tots els actors implicats en aquest tipus de situacions, com notaries i bancs, a més de la paperassa corresponent.

El punt de partida és tenir clara la situació personal. S’han de planificar els recursos i els temps segons el conjunt de necessitats i tenir clar per què es vol posar a la venda l’habitatge per després comprar, com detalla José García Montalvo, catedràtic i director del Departament d’Economia de la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Qüestions que poden arribar a causar veritables mals de cap. El fet d’haver trobat la casa ideal però no poder pagar-la perquè falta un comprador per a la pròpia, o si la casa habitual es ven i encara no hi ha un lloc per mudar-se, pot empènyer l’interessat a comprar o vendre per un preu no desitjat per simple necessitat.

També cal tenir una visió àmplia del mercat que permeti entendre si hi ha una oportunitat que val la pena aprofitar. El que és cert és que el mercat es troba en un punt d’inflexió després de viure una de les etapes de més creixement en els últims anys per efecte de la crisi sanitària. Els estalvis a l’alça van fer escalar el volum de les compravendes fins als 650.000 immobles el 2022, la xifra més alta des del 2007. Aquest any, en canvi, les compravendes s’estan veient debilitades per la rebaixa del poder adquisitiu de les famílies i l’augment del preu de les hipoteques. En aquest context, segons un estudi fet per CaixaBank Research, es preveu un retrocés en el nombre de compravendes de fins a les 480.000.

Els preus s’adapten a aquesta conjuntura. «Hi hauran descensos de preus de fins al 5% a zones concretes. No és una aturada del sector immobiliari, sinó un ajust lògic», conclou Anna Puigdevall, directora general de l’AIC i tresorera de Fiabci Espanya. Malgrat la moderació dels preus, els experts no creuen que aquest sigui prou motiu per deixar de comprar un habitatge o esperar per vendre.

«El més recomanable és vendre ràpidament i esperar un temps per comprar el següent habitatge, mentre es va negociant, fins que els tipus d’interès hagin baixat», segons Gonzalo Bernardos, professor i director d’un màster immobiliari a la Universitat de Barcelona (UB). S’ha d’allunyar la idea de comprar ja, segons l’expert, perquè, quan pugen els tipus d’interès, aviat disminueix molt la circulació de diners, cosa que anticipa un mal moment de l’economia mundial.

D’altra banda, les hipoteques s’encareixen de manera notable. Des que el Banc Central Europeu (BCE) va començar a apujar els tipus d’interès, l’euríbor està escalant a gran velocitat. Concretament, la dada mensual va tancar març del 2023 al 3,647%, mentre que el 2020 era fins i tot negatiu, del -0,3%. Iniciar una hipoteca amb aquestes condicions suposa una barrera important per a la majoria.

El BCE va constatar que els préstecs hipotecaris «a les llars s’estan moderant com a conseqüència de l’enduriment dels criteris de concessió, de l’increment dels costos del finançament i de la reduïda confiança dels consumidors». En aquest sentit, el percentatge de compradors que necessiten demanar una hipoteca per comprar un pis es troba al voltant del 75%.

Malgrat la moderació dels preus, els experts coincideixen que són temps perfectes per vendre. «Els preus estan en màxims i han tingut els increments més elevats en els últims mesos dels últims 20 anys, i han arribat a gairebé el 10% anual per la pujada de tipus d’interès», recalca María Matos, directora d’Estudis i portaveu de Fotocasa. Tot i que s’ha de tenir en compte que hi ha «menys compradors per la dificultat de l’euríbor». «Els temps de venda s’allargaran i les contraofertes de preu creixeran, per la qual cosa es recomana acudir a un professional per fer la gestió», explica Emiliano Bermúdez, subdirector general de Donpiso. Ara, vendre un pis es demora entre 45 i 50 dies, un temps que s’allarga fins als 60 dies cap a finals d’any.

Tot té els seus temps. Taxar correctament l’habitatge i conèixer la forquilla de preus de venda del barri concret on es troba ubicat ha de ser prioritari. I saber que, fins i tot quan el preu s’adapta a les condicions de mercat, hi ha un marge de negociació. A continuació s’ha de definir el pressupost per a la compra -amb un preu màxim- i s’ha de començar a buscar la llar que es desitja. Quan ja hi ha un comprador, es fa un contracte d’arres per reservar l’habitatge i ja només queda gestionar el finançament necessari.

Un altre dels principals dubtes que poden sorgir a algú que vulgui fer una compravenda de reposició -com s’anomena vendre una casa per comprar-ne una altra- és si podrà accedir a una hipoteca sense haver venut l’anterior. L’habitual és utilitzar els diners de la venda per saldar el deute, per la qual cosa es pot sol·licitar al banc un certificat de deute pendent. Una altra alternativa és fer una hipoteca pont, un préstec que permet canviar de casa sense haver venut l’anterior i sense aportar nous estalvis. Una vegada trobat el comprador, es cancel·la el deute, s’allibera l’antic immoble i es comença a pagar les quotes de la nova hipoteca.

Els experts alerten que, en qualsevol cas, la compravenda de reposició no és fàcil i implica riscos financers, tenint en compte els costos addicionals, a més dels temps i la contractació d’una nova hipoteca.

És necessari reinvertir tots els diners de la venda en l’adquisició de la nova vivenda per estar exempt de pagar la totalitat de l’IRPF. Tot i que, si només s’utilitza una part per a la compra, el venedor està exempt de pagar la part proporcional a l’import reinvertit. A més dels aspectes tributaris, l’interessat en aquest tipus de transaccions ha de tenir en compte totes les despeses que comporten. A part de l’impost a la compravenda, hi ha la plusvàlua municipal, les despeses derivades d’una possible liquidació de la hipoteca, la comissió immobiliària, taxes del notari, les despeses de mudança i les despeses de l’escriptura de compravenda, així com les reformes al nou habitatge, si són necessàries. Per això, es recomana crear un matalàs econòmic per cobrir-se en cas que sorgeixi un problema.