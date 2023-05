L’atractiu fiscal de Madrid, País Basc i les Canàries

L’informe realitzat per l’IEE també analitza els sistemes fiscals per comunitats autònomes, de tal forma que el més competitiu correspon a la Comunitat de Madrid (76,2 punts), als territoris forals del País Basc (Biscaia: 81,5 punts; Àlaba: 82,2 punts; Guipúscoa: 84,8 punts) i a Canàries (95,2 punts). Els pitjors resultats s’obtenen a Catalunya (123,8 punts), Comunitat Valenciana (116,3 punts), Aragó (115,3 punts), Astúries (115 punts) i Extremadura (110,2 punts). Segons l’IEE, les regions que compten amb un major benestar econòmic, mesurat a través del PIB per càpita, són aquelles que presenten un millor acompliment en competitivitat fiscal.

L’autonomia que obté millors resultats en termes de competitivitat regional és la Comunitat de Madrid, amb un valor de l’Índex de Competitivitat Regional (ICR) de 119,3 punts. La segueix el País Basc, amb un valor del ICR de 107,6 punts; i Catalunya, amb 101,3 punts, sent aquestes tres les úniques que superen la mitjana europea.

Per contra, entre les comunitats amb pitjors resultats, hi ha Extremadura, Andalusia i Canàries, amb una puntuació que no aconsegueix els 80 punts, molt allunyades de la mitjana europea. Des de l’IEE conclouen que , la tributació per imposició personal sobre la renda, tant a Madrid com a Barcelona, en el context de les grans ciutats europees, estan en la zona mitjana. En tots dos casos, la tributació de rendes de 24.000 euros és superior que en la resta i només a Lisboa aquesta renda tributa més. En tots els casos analitzats, els residents a Madrid tenen una tributació inferior a Barcelona, si bé Madrid té una escala amb major progressivitat.

Aquesta anàlisi abandona la comparativa d’indicadors clàssics com la pressió fiscal, l’esforç fiscal, el PIB i el PIB per càpita per a centrar les vuit ciutats europees seleccionades (Madrid, Barcelona, Roma, Lisboa, Berlín, Londres, Amsterdam i París) en la situació de persones concretes, en la fiscalitat en singular, a través de diversos perfils personals concrets, que permeten comparar la fiscalitat real sobre una persona resident en qualsevol d’aquestes ciutats.