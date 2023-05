L’assemblea de delegats i delegades de CCOO comarques gironines va reunir dilluns 175 persones. En el marc de l'acte, Ricard Bellera, secretari de Treball i Economia de CCOO de Catalunya va explicar l’acord de la segona fase de la reforma de les pensions que van signar el passat 15 de març, CCOO, UGT i el Govern de l’Estat. Jose Manuel Morales, responsable de Acció Jove de CCOO de comarques gironines, va detallar la situació de precarietat en la qual es troben molts joves i va fer una crida a un pacte nacional per la joventut.

La secretaria general de CCOO de comarques gironines, Belén López, va posar en valors com els diferents acorda aconseguits pels sindicats amb els governs amb millorat les condicions dels treballadors i treballadores del territori, en concret les diferents pujades de l'SMI, l'anomenada llei «rider» o la millora de les condicions de les treballadores de la llar. També va recalcar la crida que de cara al cicle electoral fa CCOO de votar les opcions progressistes que estan d’acord amb continuar amb la millora dels drets i condicions de la classe treballadora.

Finalment, el secretari general de les CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, va deixar molt clar que el paper del sindicat era disputar les rendes i millorar els salaris, crida a defensar i dignificar els serveis públics, així com a fer un nou contracte social, i recollint la demanda d’Acció Jove de CCOO, un pacte nacional pel jovent. Va finalitzar avisant dels riscos que suposa per la classe treballadora els cants de sirena de les organitzacions d'ultradreta i com el sindicat és una trinxera on aturar-los.