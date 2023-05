Renfe ha iniciat aquest dimarts la devolució de les fiances dels abonaments gratuïts de Rodalies i Mitja Distància adquirits durant el primer quadrimestre del 2023 i pagats a través de targeta bancària. Als viatgers se'ls tornarà la fiança (de 10 euros en el cas de Rodalies i de 20 euros en Mitjana Distància) sempre que n'hagin complert les condicions d'un mínim de setze viatges en quatre mesos. La companyia calcula que totes les devolucions de les fiances pagades amb targeta es realitzaran en una setmana. Aquells que no en rebin la devolució, poden presentar reclamació i seran atesos al servei postvenda. En paral·lel, Renfe ja ha expedit més de 310.000 títols gratuïts a Catalunya per al segon quadrimestre (de l'1 de maig al 31 d'agost).

260.000 bitllets de Rodalies i 50.000 de Mitjana Distància

Del total d'abonaments per al segon quadrimestre, més de 260.000 corresponen a Rodalies i 50.000 a títols de Mitjana Distància. La companyia assegura que ha reforçat els sistemes i els punts d'informació per a l'adquisició dels nous abonaments gratuïts, que pot fer-se durant tot el període de vigència del títol (fins al 31 d'agost). Per tal d'agilitzar la tramitació i evitar esperes innecessàries, l'adquisició dels abonaments és possible a través de l'app de 'Cercanías' Renfe i canals de venda habituals (estacions, màquines autovenda, etc.). Per fer-ho, el client cal que hi estigui registrat prèviament.