L'Associació Turística d'Apartaments (ATA) a les comarques gironines intensificarà la defensa jurídica dels empresaris contra normatives "arbitràries i sense fonament" aquest 2023. Aquest dijous l'entitat ha celebrat l'assemblea anual on la presidenta ha fet referència a la resolució que fa uns dies va publicar el Tribunal Suprem sobre la taxa d'escombraries a Torroella de Montgrí (Baix Empordà). Esther Torrent ha remarcat que en els últims mesos s'han iniciat processos d'al·legacions i avisa que se'n faran més per "fer front a la pressió de les administracions sobretot locals". La presidenta de l'ATA ha anunciat que actuaran contra l'augment de taxes d'escombraries a Llívia (Cerdanya), Sant Pere Pescador i Cadaqués (Alt Empordà).

Els empresaris d'Habitatges d'Ús Turístic (HUT) i l'ATA van portar als tribunals l'Ajuntament de Torroella de Montgrí el 2020 després que incrementés la taxa d'escombraries als apartaments turístics. Això va suposar increments substancials dels impostos que havien de pagar els empresaris, que consideraven un augment "injust". Després de guanyar el cas als tribunals gironins, el consistori va recórrer al TSJC, qui va tornar a donar la raó al sector turístic i finalment han portat el cas al Tribunal Suprem, que ha ratificat la sentència catalana.

La presidenta de l'ATA ha anunciat que aquest 2023 intensificaran la defensa jurídica dels empresaris per diferents vies. De moment, ja han presentat al·legacions contra el pla que regula els HUT a l'Ajuntament de Girona, el de Caldes de Malavella (Selva), Besalú (Garrotxa), Vilademuls (Pla de l'Estany), Palamós i Santa Cristina d'Aro (Baix Empordà). A més, Esther Torrent ha avisat que aviat es presentaran al·legacions contra els augments de taxes d'escombraries per a pisos turístics a Llívia, Sant Pere Pescador i Cadaqués.

Segell d'excel·lència

En l'assemblea anual que ha celebrat l'ATA aquest dijous, la presidenta també ha anunciat que aviat es posarà en funcionament el primer segell d'excel·lència d'empreses gestores d'HUT. Es tracta d'una eina única en les seves característiques a Europa que es va impulsar des de l'ATA i s'està preparant conjuntament amb la Federació Catalana d'Apartaments Turístics (Federatur), la Universitat de Girona (UdG) i la Generalitat.

Aquesta iniciativa s'emmarca en la lluita del sector per erradicar els apartaments turístics il·legals, un fet que el sector considera molt important per garantir la qualitat dels HUT. A més, també s'ha fet una sessió informativa amb els Mossos d'Esquadra sobre aspectes com ara el registre de viatgers, l'intrusisme i la necessitat de promoure el lloguer segur.