El Fòrum Carlemany arriba als 20 anys d’existència i ho fa amb un centenar d’empreses gironines associades. El Fòrum, una associació sense ànim de lucre, es proposa a curt i mig termini mantenir un equilibri estable entre la quantitat d’empreses i la qualitat de les sessions que organitza, ajustar- se a l’actual procés de digitalització i a les noves generacions, i s’obre a la possibilitat d’ajudar a implementar el seu model a d’altres territoris, acompanyant i ajudant a altres associacions, més enllà de les comarques gironines.

El seu principal objectiu és cercar l'excel·lència en la gestió empresarial i la millora continuada dels negocis mitjançant el 'benchmarking', una tècnica basada en compartir experiències a través de trobades, debats i reunions dels diversos grups de treball.

Cent empreses

Fundat el 2003, ha evolucionat fins a arribar a les dues dècades acollint unes cent empreses de diversos sectors industrials. Una quarta part d’aquestes facturen més de 60 milions d’euros anuals i gairebé la meitat, un 42%, estan ubicades a la comarca del Gironès.

Dins de l'associació hi ha des de microempreses, concretament un 6% tenen entre un i deu treballadors, fins a grans organitzacions, el 24%, que disposen d'una plantilla amb més de 251 persones. Girona FC, Bàsquet Girona, Agrienergia, Frit Ravich, Galetes Trias, Haribo, Hipra, Comexi, Metalquimia, Noel, Bassols Energia, Cuatrecases i Wikiloc, entre moltes altres, són algunes de les companyies associades.

Els directius participants en el Fòrum es divideixen en 14 grups de 'benchmarking', que celebren trobades al llarg de l'any per tractar diversos temes i posar al damunt de la taula les seves experiències i coneixements propis perquè tothom se'n beneficiï. "Si el Fòrum Carlemany ha arribat fins aquí és perquè s'han fet les coses ben fetes i ens hem anat adaptant a les necessitats d'una societat i un entorn que canvien de manera constant", afirma la seva presidenta, Sandra Masoliver. "Amb cada mandat s'ha aportat una nova manera de fer i un valor afegit personal que ens ha permès evolucionar i s'ha avalat que el nostre model és molt vàlid, sostenible i necessari", afegeix.

Des de l'Associació consideren que una de les característiques principals i que fa que al Fòrum se'l tingui en bona consideració és que "no som un lobby, ni ens dediquem a fer difusió de les nostres activitats ni del que realitzen les altres entitats. Sinó que treballem a partir de bons professionals preparats i amb criteri".

Catorze grups

Els catorze grups en què se subdivideix el ‘benchmarking’ son: Assistants de direcció, Administració i Finances, Alta Direcció, Carlemanys Junior, Grup Club de l’Empresari, Direcció Comercial i Màrqueting, Enginyeria R+D+I, Gestió de la Cadena de subministrament, Gestió de persones, TIC, Relacions Laborals, Prevenció de Riscos Laborals, ESG i Emprenedors. Tots aquests grups realitzen reunions per àrees, tot i que també n’hi ha de transversals i una supertransversal, que se celebra de manera anual i on pot assistir-hi tothom. Aquest 2023 serà durant el mes de novembre i abordarà tot allò relacionat amb la indústria 5.0 i la interacció entre l’ésser humà i les màquines, amb la intel·ligència artificial i robòtica com a elements més destacats.

De sessions de 'benchmarking' se'n fan mig centenar a l'any, reuneixen en total a uns 500 directius i l'assistència i participació, que han anat creixent amb el pas dels anys, ronda el 87% d'empreses actives. "Són trobades molt preparades, amb un tema central i un munt de possibilitats, com ara la presència de ponents, la celebració d'activitats lúdiques o compartir algun àpat", explica Masoliver.