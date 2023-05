La novena edició dels Premis Climent Guitart, organitzats per la Fundació Climent Guitart, s'han lliurat aquest dijous al vespre a la Sala Palas Atenea de l'Hotel Guitart Central Park de Lloret de Mar. Els premis, de caràcter anual, des que es van iniciar l'any 2015 amb motiu de la celebració dels 60 anys de la cadena Guitart Hotels, tenen com a finalitat honorar la memòria de l'hoteler Climent Guitart i Pascual, en quatre àmbits en els quals va fonamentar bona part de la seva vida professional i personal: la formació, l'emprenedoria, la solidaritat i la música.

El premi a la Formació en turisme i hostaleria ha estat per Laia Navarro Kapustina, l'estudiant que ha obtingut la millor nota del Cicle formatiu de Gastronomia i Cuina de l'Institut Ramon Coll i Rodés, de Lloret de Mar, del curs 2022-2023. El jurat ha destacat els seus resultats acadèmics, les seves habilitats socials i la seva voluntat de treballar en equip. Se li atorga una beca al CETT, Campus Internacional de Turisme, Hoteleria i Gastronomia, adscrit a la Universitat de Barcelona, perquè continuï els seus estudis de cuina.

El jurat ha atorgat el premi a l'Emprenedoria a la Costa Brava-Pirineu de Girona, al celler Vinyes d'Olivardots, de Capmany (Alt Empordà), pel seu projecte familiar, nascut l'any 2002, fruit de la passió pel vi, d'elaborar grans vins amb la màxima expressió del seu terrer, amb una aposta transversal per la sostenibilitat, la biodiversitat i l'energia verda en tota la seva producció, i per posar en valor l'emprenedoria femenina. El premi l'han recollit Carme Casacuberta i Carlota Pena, mare i filla, propietàries, enòlogues i viticultores del celler.

El premi a la Solidaritat l'ha guanyat la Fundació Ared, per donar resposta a les demandes de dones privades de llibertat, dones víctimes de violència de gènere, persones majors de 45 anys en situació de desocupació o joves en risc d'exclusió social. Des de l'any 1994, ha atès més de 14.000 persones i ha aconseguit més de 4.200 insercions laborals. El guardó l'han recollit la seva presidenta Judit Mascó, acompanyada de Pepa Morató, directora general de la fundació.

La Fundació Victoria de los Ángeles ha estat guardonada amb el premi a la Música, per conservar i difondre el llegat de la soprano, que aquest any hauria complert 100 anys. Per contribuir a mantenir viu el seu testimoni vital i artístic i per formar futures generacions de músics. En nom de l'entitat, ha recollit el premi la seva presidenta, Helena Mora.

Finalment, el premi Els 3 Pioners -en reconeixement a Climent Guitart, Jordi Comas i Gaspar Espuña- ha estat atorgat al Gremi d'Hostaleria de Lloret de Mar, un dels més antics de Catalunya. Fundat el 1976, va ser impulsor del naixement de l'aeroport de Girona i la formació de professionals. També ha estat un referent pel suport incondicional que sempre ha donat al sector, especialment en els moments més dur de la pandèmia. El guardó l'ha recollit el seu president, Enric Dotras.

El jurat també ha atorgat un accèssit d'aquest mateix premi a la família Portavella Fontals, propietaris de Rosamar Hotels de Lloret de Mar, per la seva aposta continuada per "la qualitat i per saber-se adaptar als reptes de cada moment", "que li ha permès aconseguir una gran reputació al llarg de tres generacions", segons detalla l'organització. L'accèssit l'han recollit Dolors Fontanals i Àlex Portavella.