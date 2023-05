La baixa productivitat a Espanya frena la jornada de 4 dies

El debat sobre si la jornada de quatre dies és la millor opció per a empreses i treballadors a Espanya és un tema candent. Sobretot, tenint en compte la baixa productivitat del país com un «símptoma de múltiples anomalies que interaccionen entre si», segons un estudi recent del Banc d’Espanya. Entre elles, hi ha la reduïda mida empresarial, la falta de digitalització de les pimes i el marc regulatori. De fet, el 85% de les empreses tenen menys de 10 treballadors. «Les pimes disposen de menys marge per maniobrar i menys coneixement. Són escèptiques, però és normal quan et jugues els teus diners», indica Joan Sanchis, professor associat de la Universitat de València i un dels dissenyadors d’una prova pilot de la Generalitat valenciana.

A més, la majoria de les empreses actualment es troben sotmeses a una incertesa poc comuna per la situació geopolítica. Tot això situa la productivitat en el centre del debat. Josep Ginesta, secretari general de la patronal de petites i mitjanes empreses de Catalunya, Pimec, manifesta que el país «té problemes importants de productivitat» i que la jornada de quatre dies podria posar-la en joc. El Banc d’Espanya, per la seva banda, destaca que, en les dues últimes dècades, la taxa de creixement de la productivitat a Espanya ha sigut molt reduïda i que «ha estat molt per sota de la d’altres economies de referència». I això s’observa en totes les branques d’activitat. Una manera de compensar aquest dia de descans de la plantilla podria ser una nova contractació, tot i que això suposaria un augment de costos. Antonio Garamendi, president de la CEOE, ha afirmat sobre aquesta qüestió que «en aquests moments són necessaris cinc dies» i que la jornada de quatre dies forma part d’un debat per «guanyar eleccions».

Projecte pilot

Teletreball, robots, dispositius connectats. «La digitalització que transforma el món permet fer el mateix en menys temps», indica Pedro César Martínez, director del màster en Recursos Humans de Comillas ICADE. Els sindicats demanen que l’estalvi en productivitat tingui un impacte en termes socials i en matèria laboral amb jornades més reduïdes.

Fa pocs mesos, la vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, va expressar la voluntat del seu ministeri d’«entreveure un futur molt més modern» per a les jornades laborals, que continuen sent de vuit hores. Com «fa un segle», va reiterar el Primer de Maig. I és que, durant la Revolució Industrial, els treballadors operaven entre 10 i 16 hores diàries sis dies a la setmana, fins que la jornada de vuit hores i cinc dies a la setmana es va imposar als països occidentals. Els temps han canviat i ara s’obre pas la revolució digital. Les empreses, que miren de retenir les plantilles i trobar personal amb qualificacions més bones, busquen fórmules obertes a aquesta nova realitat. «Les generacions més joves han vist treballar molt els seus familiars més grans i aquest paradigma no es planteja ara», explica

Aclarir-ne els pros i contres és un dels objectius del Govern actual. En aquest sentit, ha començat un projecte pilot en què donarà 200.000 euros a empreses si es comprometen a implantar l’esmentada modalitat organitzativa durant dos anys. «Espanya és on més hores es passa als centres de treball i on les productivitats són més baixes. Hi ha una falsa cultura del presentisme», destaca Fernando Luján, secretari confederal de la UGT.

Recentment s’han publicat els resultats de la principal prova mundial d’una setmana laboral de quatre dies al Regne Unit: 61 organitzacions d’aquest país es van comprometre -a través del projecte 4 Day Week Global- a reduir el 20% de les hores de treball sense rebaixar els salaris durant sis mesos. El resultat és que el 71% dels empleats van reportar menys esgotament i el 39% va tenir menys estrès. A més, es van reduir en un 65% les baixes per malaltia i en un 57% la xifra de treballadors que van deixar l’empresa.

També han provat aquesta iniciativa empreses dels EUA, Austràlia, Irlanda, Nova Zelanda i el Canadà durant sis mesos, amb la conclusió que, a més d’afavorir la salut dels treballadors, els beneficis de les empreses es mantenen. Un exemple és Desigual, marca que recentment ha vist com s’incrementaven els seus guanys un 15% el primer any en què ha aplicat la jornada de quatre dies a la seu central.

Risc o desconnexió?

«El 99% de les experiències sobre aquesta jornada l’avalen en benefici de la salut dels treballadors, amb un augment de la proactivitat i una sensació més bona dels clients», indica Joan Sanchis, professor associat de la Universitat de València i un dels dissenyadors d’una prova pilot impulsada per la Generalitat valenciana.

Altres experts rebutgen donar per definitius aquests resultats i miren a llarg termini per intentar corroborar si aquest influx positiu es manté o si finalment decau amb el temps. «Encara no tenim prou mostres per determinar que sigui una pràctica positiva. S’ha d’esperar, com a mínim, fins a finals del 2023 o principis del 2024 per veure’n el resultat», assenyala també Martínez.

Els sindicats UGT i CCOO tenen clar que aquesta reducció d’hores laborables es tradueix en més temps lliure, d’autocura, d’atenció per als fills i per a tasques de la casa, cosa que «també contribueix a més igualtat per a tothom», segons expressa Luján. De la mateixa manera, reivindiquen que s’evitaria l’anomenada síndrome de burnout -o d’esgotament- a causa d’una desconnexió mental i física més prolongada, una càrrega d’energia superior i una adquisició de més resistència al desgast diari.

Fonts empresarials alerten que la salut dels treballadors, per contra, es pot veure afectada en cas que la mesura s’implanti. Es basen en el fet que produir el mateix en menys hores pot comportar una pressió extra. «Un excés de càrrega de treball pot arribar a generar estrès i riscos psicosocials», apunta Ginesta. El 57% dels empresaris estan d’acord amb establir aquesta jornada ara o més endavant, mentre que el 20% no és favorable, però reconeix que estudiaria la implantació de la mesura arribat el cas. Només el 23% rebutja aquesta jornada, segons Grant Thornton.

Per sectors

La controvèrsia està servida. Però un argument que es repeteix entre tots els actors és que no seria convenient que s’implantés de manera general a tots els mercats. «No és una mesura per a tota mena d’empreses. Les més petites tindran més dificultats. De la mateixa manera, també les que no poden aturar la producció i aquelles amb pics d’estacionalitat», explica el director del màster de Comillas ICADE.

A priori, el sector tecnològic presenta certs avantatges perquè aconsegueix més productivitat gràcies a la digitalització i la robòtica, cosa que pot fer disminuir la càrrega de treball. Aquells més vinculats a l’atenció al públic, per contra, ho tenen bastant més difícil. La restauració, el comerç i l’assistència sanitària en són bons exemples. Així ho indica la patronal catalana, Foment del Treball, que considera que la decisió final hauria de dependre de la negociació col·lectiva de cada empresa, segons remarca el director de relacions laborals i assumptes socials de la central, Javier Ibars.

Mantenir el sou o no és una cosa que tampoc queda meridianament clara. Segons el portal d’ocupació InfoJobs, el 62% dels treballadors consultats estarien disposats a acollir-se a una reducció de la jornada laboral a quatre dies sempre que no comportés una pèrdua de sou, tot i que mantenint la productivitat. De fet, hi ha casos com el de Telefónica, en què els treballadors van rebutjar de manera gairebé unànime la jornada de quatre dies setmanals acompanyada d’un descompte del sou.