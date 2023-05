Els regants alerten sobre les greus conseqüències que tindrà la sequera

L’Associació Catalana de Comunitats de Regants (Acatcor) ha alertat sobre les greus conseqüències de la sequera en determinades produccions de tot el país i ha fet referència a «l’alerta alimentària» que viu Catalunya. La junta directiva de l’associació ha demanat al Govern que s’implementi ja la Taula de l’Aigua de Catalunya per establir les bases del futur Pacte Nacional de l’Aigua contemplat en l’acord de pressupostos. També va criticar que la Generalitat sigui més restrictiva amb el sector agrari que amb l’industrial i amb l’esbarjo, i més quan la producció agrària no arriba a cobrir el 40% de les necessitats alimentàries de Catalunya.

Així, pel que fa a la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes, ha remarcat que el passat estiu només va poder disposar d’una dotació del 41,67% de la normal, i enguany no té suficient aigua per al reg dels seus dos cultius principals, l’avellaner i l’olivera. Això té conseqüències greus, com ara la necessitat d’arrencar els avellaners que no tinguin altres alternatives de reg, la pèrdua de la collita d’olivera i les repercussions sobre tota la indústria agroalimentària que gira al voltant d’aquests conreus.

La situació també afectarà la mateixa Comunitat de Regants, ja que sense poder regar i amb els pagesos sense ingressos, se li farà difícil el cobrament de les taxes de manteniment, per la qual cosa demanen ajuts per als regants i també per a les comunitats per a la seva subsistència.

Sobre la Comunitat de Regants Sindicat Agrícola de l’Ebre, l’entitat alerta que també es troba en una situació complicada a causa de la sequera. Actualment, només tenen disponible el 50% de la concessió per regar les 11.000 hectàrees de cultius. Si no hi ha millores, es preveu que hauran de finalitzar el reg a partir del mes de juliol o agost. Això podria comportar la pèrdua de la collita de l’arròs al delta, així com grans pèrdues per a les zones altes on es conreen hortalisses i cítrics. La qualitat de l’aigua disponible també és un problema que afecta la productivitat dels cultius. Les despeses per preparar les terres i les infraestructures ja s’han fet, però les pèrdues podrien ser incalculables si no es pot acabar el cicle de la planta de l’arròs. La Comunitat de Regants sol·licita ajuda per part de les administracions per fer front a aquesta situació.

A les Comunitats de Regants del Ter, la situació de sequera implica una reducció important en la quantitat d’aigua concedida per a aquest any, que passa de 71,14 hm cúbics l’any 2022 a només 38 hm cúbics per a aquest any. Això ha suposat restriccions en la varietat de cultius que es poden fer, amb reduccions en la superfície de cultiu en herbacis i en el cabal d’aigua en els cultius llenyosos. En concret, a la zona d’arròs s’ha optat per sembrar només el 50% de la superfície, el mateix que en el cas del blat de moro. Pel que fa als fruiters amb reg per goteig, s’ha optat per donar-los només el 80% de l’aigua, i en el cas dels que tenen reg amb canaleta, només el 60%. Pel que fa als viveristes, també s’ha reduït el seu cabal fins al 50%.

Dubtes sobre la garantia

La comunitat posa en dubte la garantia que els ha donat l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) que mantindran el cabal assignat fins al final d’agost, ja que depenen de l’aigua de boca que ha de consumir Barcelona i l’àrea metropolitana. Això podria suposar pèrdues importants per als productors, sobretot en el cas de l’arròs.