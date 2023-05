El TS estableix que caure a la dutxa durant un viatge laboral no és un accident de treball

Si un treballador està de viatge de negocis i cau a la dutxa, aquesta caiguda no té la consideració (i especial protecció) d’un accident laboral. I és que allò que determina si l’accident és o no laboral no és el lloc on passa o el motiu pel qual el treballador hi era en aquell moment, sinó si el que estava fent tenia o no alguna vinculació amb el seu exercici professional.

Així ho ha determinat el Tribunal Suprem en una sentència publicada aquesta setmana, en què dóna la raó a la mútua col·laboradora de la Seguretat Social i l’eximeix d’haver d’assumir el tractament mèdic durant la baixa de la damnificada. «No es pot considerar correcte el criteri que sosté que durant tot el desenvolupament de la missió el treballador es troba en el temps i el lloc de la feina, encara que es tracti de períodes aliens a la prestació de serveis, de descans o d’activitats de caràcter personal o privat», estableix la sentència. Els fets es remunten al juny del 2018, quan la treballadora es va desplaçar fins a Tarragona per ordre de la seva empresa per participar en un seminari professional. A les set del matí, quan s’estava dutxant a l’hotel per preparar-se per assistir a les conferències, va caure i va patir una lesió que la va obligar a agafar-se la baixa de 14 dies de durada. Inicialment la Seguretat Social va reconèixer la laboralitat del sinistre i va dictar que va ser un «accident en missió», ja que va considerar que en produir-se durant un desplaçament ordenat per l’empresa per rebre una formació, el treballador estava cobert pels supòsits laborals. El jutjat de primera instància va coincidir amb aquest criteri . La mútua va recórrer fins a en dues ocasions les sentències contràries tant del jutjat de primera instància com del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, arribant fins al Suprem.