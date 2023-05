Montserrat Benítez (Olot, 1976) és l’actual directora Comercial de Caixabank. Benítez encadena una llarga trajectòria a l’entitat bancària on va començar des de baix de tot i ha anat ascendint posicions fins a arribar al càrrec actual. La financera destaca que cal reforçar els programes de promoció de la igualtat. Benítez serà una de les ponents de l’eWoman, que tindrà lloc el pròxim 18 de maig a l’Auditori CaixaBank, al carrer de la Creu núm. 31 de Girona, a partir de les 10 h del matí. L’esdeveniment està organitzat per Diari de Girona i Prensa Ibérica. L’acte està impulsat per CaixaBank. El patrocinador principal és Toni Pons i compta amb la col·laboració d’Igrup i Prat Sàbat Advocats. Es pot fer la inscripció aquí.

Pot fer una pinzellada de la seva trajectòria?

El 2001 vaig començar a l’Escala, fent caixers, caixa. Al poc temps va arribar la primera responsabilitat com assessora financera, i quan menys m’ho esperava, el primer càrrec: sotsdirectora d’un equip de 8 persones. Era el primer repte de lideratge, començava a tenir persones amb qui havíem de fer equip i junts assolir objectius i batre dificultats. He treballat en diferents oficines, de sotsdirectora dirigint a 22 empleats a Santa Clara amb la integració de Caixa Girona, o de directora en oficines com la de la Creu. El 2017 vaig passar a ser directora de l’Àrea de Negoci, han sigut 6 anys on he pogut conèixer diferents territoris i aprendre de tots els companys que m’han ajudat a arribar fins aquí. El passat gener vaig passar a ser responsable de la Direcció Comercial de Girona i Catalunya Central, passant a dirigir 800 persones, un camí de molts anys, molt esforç, moltes alegries, alguna decepció però amb un balanç clarament satisfactori.

Com va arribar a Caixabank?

Tot i estudiar la Llicenciatura de dret i somiar de ben petita en poder ser jutgessa amb ànims d’arreglar el món, cosa que passa quan ets jove i innocent, en acabar la carrera, vaig anar a Barcelona a fer estudis de Màster i Postgrau. Vaig fer Pràctica Jurídica i Màster en Dret Penal, i mentre gaudia d’una beca remunerada als Jutjats de Família del Col·legi Advocats de Barcelona, un company em va comentar: «I si provem convocatòria de places a ‘La Caixa’?» La veritat és que, no ho negaré, el que va cridar més l’atenció en aquell moment d’inexperiència professional va ser el salari anual i la magnitud de l’empresa que n’estava convençuda que em duria grans oportunitats.

Quins reptes creu que afronta el sector bancari?

Primer ens cal recuperar la bona imatge de la banca en general, la qualitat i servei al client i l’orgull de pertinència dels empleats de banca. Cal reforçar la marca Banca! Altres reptes importants serien la digitalització i adaptació per apropar-se a les noves generacions: com fer atractius els nostres serveis per generacions que no volen entrar en un banc o que desconeixen per què serveix un banc.

Quin paper creu que hi juga el fet de tenir una dona en un càrrec de lideratge?

Espero que encoratgi a altres companyes a lluitar per la seva carrera professional si és el que volen i que sàpiguen que no és incompatible amb altres opcions personals.

S’ha sentit mai discriminada pel fet de ser una dona?

Clarament no! Però tampoc beneficiada, i és el just i el que pertoca. Tot i que entenc que molts apostin per les quotes, però crec que amb qüestió de lideratge ha de primar la meritocràcia, hi ha dones molt i molt bones.

Quins són els seus referents?

Tinc molts referents, cap famós, però si importantíssims per mi: els meus pares, família, la majoria dels meus superiors en aquests anys i moltes heroïnes dins CaixaBank que han obert camí. M’agrada sempre inspirar-me en aquelles que tinc davant, però sense oblidar aquelles que tinc al costat ajudant-nos a avançar plegades.

Què creu que cal canviar per reduir l’escletxa de gènere?

En el sector bancari o empresarial, com deia, no crec que sigui un tema de quotes sinó d’una bona gestió de recursos humans. Les empreses modernes ja treballen impulsant programes de diversitat, com «Wengage» a CaixaBank, un projecte transversal desenvolupat per persones de tots els àmbits de l’entitat basat en la meritocràcia i en la promoció en igualtat d’oportunitats, que treballa per fomentar i visualitzar la diversitat en totes les seves dimensions, no només de gènere, també funcional, generacional, LGBTI, cultural... «Wengage» inclou mesures internes per involucrar i sensibilitzar totes les persones sobre el valor de la diversitat, per fomentar la flexibilitat i la conciliació i per reforçar el rol de la dona, amb ternes en els processos de promoció interna o els plans de «mentoring» femení.