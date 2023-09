En l'episodi número 16, Eduard Batlle conversa amb l'arqueòleg gironí Genís Roca, consultor tecnològic i digital, empresari, professor universitari i president de la Fundació.cat.; observador privilegiat d'un canvi d'època tecnològica i digital que retrata dient que "tot no és tan vertiginós com sembla". A l’episodi, aporta la seva visió sobre la transformació digital i els canvis que està generant a la societat, les entitats i les empreses, i defensa que no ens pot sorprendre l'arribada de la intel·ligència artificial i que "era absolutament previsible".

Genís Roca és una "ment pensant" d'Internet i un visionari. I en aquests moments de canvis per l'esclat de la intel·ligència artificial, aporta la seva opinió sobre la nova era. "Estem en un moment molt interessant perquè estem vivint el final de la societat industrial i l'inici de la societat digital". I per aquest motiu, Roca sosté que aquesta generació actual té "el difícil repte de decidir en quin ritme deixa anar unes coses i a quin ritme n'agafa unes altres. És l'art de saber a quin ritme vas fent la transició".

Època de transformacions

El món d'Internet i les xarxes socials sempre l'han apassionat per la seva professió d'arqueòleg i l'ha observat com a empresari i consultor. Canvis i transformacions en un canvi d'època que també ha exercit a títol empresarial. "El canvi mai és agradable. Ningú canvia perquè li vingui de gust... sinó que la gent canvia empesa o obligada per la situació", exposa sobre el repte de canvi com ha passat en la societat al llarg de la història i que els humans, en general, d'entrada tendim a veure'ls en negatiu. "Canviar sempre és un esforç, per tant, canviar sempre és una tensió, però també és veritat que la vida és canvi."

I amb relació a la irrupció de la intel·ligència artificial, que suposa un altre gran canvi dins la revolució digital, Roca sosté que ara ens hem d'acostumar a "veure com les novetats com la intel·ligència artificial, que encara estan al laboratori, saltin a producció quan no les hem ni regulat ni aprovat. Aquesta sí que és la sorpresa! La tendència dels darrers cinc sis anys és que la recerca ha sortit del laboratori i ha entrat en producció. I per aquest motiu, la IA, una cosa previsible de laboratori, ja és al carrer".

Durant la conversa, Roca també recorda el paper de la Fundació.cat que dirigeix i pensadors catalans que admira per les seves idees privilegiades com són Jorge Wagensberg, fundador del Museu de la Ciència de Barcelona, i Gabriel Ferraté, rector fundador de la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat Oberta de Catalunya.