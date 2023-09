El cap de setmana del 30 de setembre i l’1 d’octubre la demarcació de Girona oferirà més de 58 experiències repartides per tot el territori, amb un total de 15 explotacions, 18 restaurants de proximitat, 15 allotjaments rurals i 10 activitats complementàries.

Benvinguts a Pagès La Festa és una oportunitat única per a redescobrir territoris com l’Alt Empordà (16 agents), el Baix Empordà (7 agents), la Garrotxa (6 agents), el Gironès (6 agents) el Pla de l’Estany (12 agents), el Ripollès (6 agents) i la Selva (5 agents), així com l'origen d’allò que mengem i conèixer als professionals que produeixen els aliments que formen part de la rica i variada gastronomia catalana. Segons les dades de les edicions anteriors, les comarques més visitades són el Gironès, la Garrotxa i la Selva.

Més de 500 experiències

Benvinguts a Pagès La Festa se celebra el mateix cap de setmana a tot el territori català. La celebració ofereix més de 500 experiències a tot Catalunya en 100 explotacions, 115 allotjaments rurals, 5 elaboradors alimentaris, 220 restaurants i 65 activitats complementàries, que conviden a connectar amb la vida rural catalana.

Les visites gratuïtes a Benvinguts a Pagès La Festa requereixen una reserva prèvia a través del web www.benvingutsapages.cat ja que les places són limitades. La nova pàgina, una de les novetats de l’edició d’enguany, ofereix un motor de cerca interactiu i detallat amb informació sobre cada espai disponible, millorant la planificació i reserva d'activitats.